Terre Cevico compie 60 anni Bene l’export, conferme a Vinitaly

Innovazione, qualità e sostenibilità trainano l’export del vino cooperativo romagnolo. Dalla partecipazione al Vinitaly di Verona della filiera associata a Legacoop Romagna, con la capofila Terre Cevico, emerge la conferma di un posizionamento forte sui mercati internazionali e interni. L’andamento della kermesse è stato positivo, con un copioso afflusso di acquirenti dall’estero e un notevole interesse per tutte le linee di prodotto. Il calo dei consumi nella grande distribuzione organizzata è compensato dal traino del settore della ristorazione e dall’export. I gusti, però, come è emerso dagli appuntamenti dell’Alleanza delle Cooperative, continuano a mutare di paese in paese: occorre quindi evolvere la propria offerta. Terre Cevico, che quest’anno compie 60 anni, ha stabilimenti a Lugo e Forlì e trasforma ogni anno più di 120mila tonnellate di uva producendo 118 milioni di bottiglie. Nel fatturato aggregato — che nel 2021 ha sfiorato i 190 milioni di euro — l’export vale ormai per il 40%.