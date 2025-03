Terremoti e frane:. Tassinari eletta in commissione

Rosaria Tassinari (foto), deputata di Forza Italia, è stata nominata membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. "È una responsabilità che accolgo con profondo senso del dovere e con la determinazione di lavorare affinché la Commissione possa contribuire in maniera incisiva su prevenzione, sicurezza e ricostruzione". Ex assessora di Forlì ed ex sindaca di Rocca San Casciano, il suo paese d’origine, viene da un territorio che è stato a contatto con esondazioni, frane e anche col terremoto del 18 settembre 2023: "Ho visto la sofferenza di chi ha perso tutto e la forza straordinaria con cui la nostra gente ha reagito. Questo mi spinge a lavorare con ancora più determinazione".