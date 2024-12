Terremoto 2023: nuovo appello per il restauro del Santuario di Sant'Antonio a Montepaolo

A quindici mesi dal terremoto del 18 settembre 2023, quando una scossa di magnitudo 4.9 sconvolse l’Appennino tosco-romagnolo con epicentro Marradi ma danni ingenti a Tredozio e Rocca San Casciano, anche l’eremo santuario di Sant’Antonio a Montepaolo di Dovadola rimase colpito. Le suore Clarisse lanciarono un appello per la raccolta fondi, che sono arrivati generosi da molte parti. Il primo obiettivo era quello di riaprire la chiesa lo scorso Natale, installando un’impalcatura portante all’interno. "Attualmente – racconta la madre superiora, suor Mariangela Bagnolini – sono quasi finiti i lavori strutturali di rinforzo, con una spesa di 150mila euro".

Però la messa in sicurezza della chiesa non è finita. Aggiunge madre Mariangela: "La decisione delle suore, in accordo con i tecnici che seguono i lavori, è quella di restaurare anche la facciata esterna del santuario e del campanile, a cui si aggiunge quello dei dipinti sulle volte interne della chiesa, finché si trovano i ponteggi montati". La spesa? Risponde la superiora: "Circa 200mila euro per facciata e campanile e 130mila per i dipinti. Per questi 330mila euro totali, a noi sono rimasti 100mila euro della precedente iniziativa. Quindi mancano 230mila euro, per trovare i quali rivolgiamo un secondo appello per un’altra raccolta fondi, ringraziando in anticipo tutti quelli che hanno già dato e quelli che vorranno contribuire per la prima volta" (Iban del monastero delle Clarisse di Santa Chiara IT28L0854223700000000015571, presso Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese, causale ‘restauro Santuario di S. Antonio a Montepaolo’). Aggiunge madre Mariangela: "Il nostro obiettivo sarebbe quello di completare il restauro della chiesa entro la festa di Sant’Antonio da Padova il 13 giugno 2025".

Una volta tolte le impalcature dalla chiesa, restano due blocchi di lavori per la completa messa in sicurezza del complesso monastico di Montepaolo: la ristrutturazione dell’ex scuola, ora casa dell’accoglienza per ospiti e pellegrini e la sistemazione delle frane lungo il Sentiero della Speranza che porta alla Grotta di Sant’Antonio.

