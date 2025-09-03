Terremoto a Premilcuore. Scossa di magnitudo 2,5 avvertita lunedì sera

Una scossa di terremoto è stata avvertita in varie località dell’Appennino, con epicentro Premilcuore, lunedì sera alle 22.41. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si tratta di una scossa di magnitudo 2,5 ad una profondità di 10 km a 8 km ad ovest di Premilcuore. Racconta Federica Turchi di Premilcuore, già dipendente comunale: "Ho sentito prima un botto e poi la scossa. Sono corsa ad aprire la porta, ma in strada non ho visto gente, perché a quell’ora ormai molte persone erano già a letto". Ieri mattina Federica Turchi ha commentato il fatto su Facebook, raccogliendo alcuni commenti, fra cui quello di Stefano Bruchi: "Non c’è estate che non faccia una scossetta". Ieri mattina anche nei locali si commentava la scossa avvertita la sera precedente, mentre alcuni sostenevano di aver avvertito due scosse consecutive. Conclude il sindaco di Premilcuore, Sauro Baruffi: "Io non ho avvertito la scossa ma diverse persone hanno commentato di aver avvertito la terra tremare. Per fortuna nessun danno, ma solo un po’ di paura".

La scossa tellurica è stata avvertita anche nei comuni vicino all’epicentro, fra cui Portico e San Benedetto, Galeata, Santa Sofia e perfino a Rocca San Casciano e Tredozio, dove molta gente ricorda con preoccupazione le scosse del 18 settembre di due anni fa e soprattutto le conseguenze gravi (fa cui diverse famiglie ancora sfollate), quando la mattina all’alba un terremoto di magnitudo 4.9 fece ballare l’Appennino proprio con epicentro Marradi e Tredozio.

Quinto Cappelli