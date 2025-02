Terremoto di Tredozio: "Attività economiche, nessun aiuto"

"A diciassette mesi dal terremoto che ha colpito il territorio di Tredozio, per chi come me ha subito gravissimi danni ad edifici dedicati ad attività produttive o commerciali (agriturismi, alberghi, bed& breakfast, stalle, campeggi, aziende agricole, eccetera) non sono ancora previsti provvedimenti di ristori e/o finanziamenti". Questo appello è stato inviato da Maria Teresa Vespignani Boselli (in foto), titolare delle Agriville di Villa La Collina di Tredozio, al sindaco di Tredozio Gianni Ravagli, al presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e al presidente della regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Prosegue la signora Vespignani Boselli, che da 20 anni gestisce le Agriville La Collina, con oltre 40 posti letto soprattutto per turisti stranieri: "Mentre le abitazioni private hanno potuto accedere albando regionale ad hoc uscito nel novembre 2023, va denunciata la disparità di trattamento per le altre categorie colpite".

Precisa: "La mia situazione personale è delicata, poiché il sisma ha danneggiato anche la mia casa Villa La Collina, dimora storica fra le più prestigiose del territorio, aperta al pubblico, sede di concerti e che ho sempre messo a disposizione per eventi di risalto culturale e turistico alla nostra zona. Mentre ho seri problemi a procedere alla ristrutturazione dell’edificio e a rimetterlo a disposizione della comunità, nel 2024 per tentare di rimediare alla stagione turistica dell’anno precedente, compromessa dall’alluvione, mi sono fatta carico del recupero dell’agriturismo ‘La Collinaccia’ (due appartamenti per un totale di 18 posti letto), dichiarata inagibile dalla commissione dei Vigili del Fuoco. Si è trattato di un impegno per me gravoso, ma che ho affrontato nella certezza di un risarcimento da parte delle istituzioni, che invece sembra non appartenere ai programmi di nessun ente". Spiega ancora Vespignani Boselli: "L’agriturismo ‘La Collinaccia’ fa parte di un gruppo di ex case coloniche ristrutturate che hanno accolto a Tredozio un flusso turistico proveniente da tutte le parti del mondo, creando un significativo indotto. Insomma, una realtà ben radicata che le istituzioni non devono sottovalutare".

La titolare delle Agriville La Collina conclude il suo appello con una serie di domande drammatiche: "Ora che la stagione turistica 2025 è alle porte (in genere inizia a Pasqua) ci sono domande che non possono più aspettare. Chi ci aiuterà a portare avanti il nostro lavoro? Noi cittadini impegnati sul territorio possiamo e in che misura guardare al futuro? Quali sono gli uffici pubblici ai quali rivolgerci? Chi parla con noi? Chi risponderà a questo mio appello?"

Quinto Cappelli