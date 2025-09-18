Terremoto, due anni dopo. Castelli, commissario nel Centro Italia:: "Disponibile per Tredozio"

di Marco Bilancioni

Guido Castelli, si occuperà lei del terremoto del 18 settembre 2023 a Tredozio e dintorni?

"Lo deciderà il Parlamento. C’è un emendamento dei senatori Lisei e Rastrelli che chiede che la ricostruzione sia affidata alla mia struttura. Mi è stato chiesto e ho dato la mia disponibilità. Si è già fatto qualcosa di simile con i terremoti di Ancona nel 2022 e Umbertide nel 2023, la cui ricostruzione procederà col resto del Centro Italia".

Conosce già Tredozio?

"Me ne hanno parlato due colleghi del mio partito e del vostro territorio, Galeazzo Bignami e Alice Buonguerrieri. Naturalmente finché non c’è un voto ufficiale del Parlamento, io non ho nessun potere".

Può spiegarci come funzionerebbe il suo ruolo?

"Mi verrebbero affidati 45 milioni da dedicare a Tredozio e agli altri comuni vicini, in aggiunta ai 28 miliardi che la struttura commissariale già gestisce. Abbiamo cento persone tra la struttura nazionale e quelle regionali: tenga conto che già operiamo nelle Marche, Umbria, Lazio, anche Abruzzo, in un’area di 8mila chilometri quadrati. E soprattutto abbiamo un’esperienza rodata".

Il cittadino colpito da catastrofi naturali teme soprattutto la burocrazia e i conseguenti tempi lunghi d’attesa. Lei può tagliarla?

"Il vantaggio per i tredoziesi sarebbe quello di estendere le regole tecniche e giuridiche che utilizziamo nel Centro Italia anche all’Appennino tosco-romagnolo. Stessi meccanismi di interventi e contributi, con regole chiare. Se e quando, come dicevo, arriverà l’ok del Parlamento, i tecnici potrebbero agire come già sanno senza perdere troppo tempo".

Sa che Tredozio, Rocca San Casciano e in generale l’Appennino forlivese avevano avuto un’altra emergenza appena quattro mesi prima? Le frane...

"Lo so. Abbiamo dei consulenti che lavorano anche per il commissario all’alluvione Fabrizio Curcio".

Ha citato prima i rapporti con le Regioni. Come funzionerebbero?

"Qualora dovessi occuparmi di Tredozio, il presidente dell’Emilia-Romagna assumerebbe il ruolo di vice-commissario per specifiche attività operative, per le quali verrebbe stipulata una convenzione tra noi e la Regione".

Al di là dei regolamenti e degli aspetti più tecnici che riguardano gli edifici, che esperienza ha avuto con i terremotati da un punto di vista umano?

"È un aspetto centrale: sono persone che hanno subìto un fenomeno radicale e assolutamente inatteso. E vanno assistite anche psicologicamente. Noi ci occupiamo dell’urbs, una parola latina che indica la città in senso fisico, i palazzi e le case, ma non solo: anche della civitas, altra parola latina che significa ‘comunità’. Non possiamo perdere le comunità. In altri termini, vogliamo che questi paesi rinascano".

Ogni catastrofe naturale sull’Appennino si accompagna al timore dello spopolamento e dell’abbandono. Ma c’è anche una reazione di attaccamento a quei luoghi.

"Per fortuna sì. Non conosco Tredozio ma nel Centro Italia stiamo vedendo questo. È una sfida che dobbiamo vincere".