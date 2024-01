Terremoto, la domanda per i contributi va fatta entro il 1° marzo

Anche i cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole che hanno dovuto abbandonare le proprie case a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 e hanno trovato un alloggio alternativo (ad esempio da parenti, amici, oppure in roulotte e camper) possono chiedere il contributo di autonoma sistemazione (Cas) entro il 1° marzo. Il contributo è concesso nella misura di 400 euro mensili per il nucleo familiare con un componente, 500 con due componenti, 700 euro con tre componenti, 800 con quattro componenti, 900 con cinque o più componenti. Contributo che viene aumentato di 200 euro per ogni componente di età superiore ai 65 anni, portatore di handicap, disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. La domanda deve essere presentata al Comune a mano o spedita tramite raccomandata. Per dettagli, modalità per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi, consultare il link https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-sismici-settembre-2023/contributo-autonoma-sistemazione-sisma-2023.

f.m.