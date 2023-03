Terremoto Schlein Pd, adesso chi comanda? Chance d’intesa col M5S Zattini, più forza ai civici

di Marco Bilancioni

La vittoria di Elly Schlein non potrà non avere conseguenze anche sul panorama forlivese in vista delle amministrative 2024: il punto è che, al momento, è impossibile prevedere quali. Certamente ci saranno: perché si voterà in concomitanza con le Europee, e una nuova leadership nazionale (di qualunque schieramento) avrà verosimilmente un effetto anche sugli elettori locali. Ma è qui che il ragionamento si ingarbuglia, per vari motivi.

Primo: nel Forlivese Elly Schlein (nella foto Salieri) ha perso quasi ovunque. Le figure che ne compongono il comitato non hanno quelle caratteristiche di novità che gli elettori di sinistra, certamente i più giovani, hanno cercato nell’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna. Dunque, quando si aprirà il congresso locale, riusciranno a imporsi? Si vedrà un vento di novità? Oppure l’attuale segretario Daniele Valbonesi, che ha sostenuto Stefano Bonaccini, riuscirà a tenere la linea? È possibile, certo, che i rivali interni siano galvanizzati. Ma il conteggio dei circoli, qui, non aveva dato grandi speranze ai sostenitori della nuova leader nazionale. Tra questi, il nome più noto – per giovane età unita ad esperienza – sarebbe quello della sindaca di Bertinoro Gessica Allegni.

Il terremoto Schlein è arrivato mentre stava partendo il grande cantiere per le amministrative 2024 che per il Pd hanno la missione di riconquistare il municipio. I nomi su cui aveva lavorato Valbonesi sono piuttosto diversi dall’identikit di Elly: da Edoardo Russo presidente di Azione Cattolica (che, nel frattempo, si è chiamato fuori) e, se accettasse, Graziano Rinaldini ex presidente di Formula Servizi, uno che faceva parte del comitato Bonaccini. L’impressione, perciò, è che si debba ricominciare quasi da zero. Magari con più chance per una candidatura della consigliera comunale Valentina Ancarani, che è anche vicepresidente della Provincia.

Secondo aspetto: il nuovo coordinatore provinciale dei 5 Stelle, Mauro Frisoni, ha detto che l’alleanza col Pd non è scontata, tuttavia ha fatto esplicitamente riferimento a una serie di temi di sinistra. Potrebbero esserci, anche a livello nazionale, le migliori condizioni per un’alleanza che rafforzerebbe la compagine di centrosinistra.

Ma c’è un terzo punto di cui tener conto: ed è che con un Pd a trazione sinistra si rafforza anche il disegno di Zattini di avere un robusto alleato di centro, in forma civica o addirittura il Terzo Polo stesso, più o meno esplicitamente. Un’area che deve riorganizzarsi dopo i passi indietro del repubblicano Luca Ferrini e della forlivese Sara Biguzzi di Italia Viva, ma che certamente resta tuttora strategica. E che spera di catturare gli elettori cattolici scontenti della Schlein. Per tutti gli schieramenti, dunque, ci sono sia opportunità che insidie: carte che si rimescolano a poco più di un anno dalle elezioni.