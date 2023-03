Terremoto sul welfare Legacoop: "Troppi tagli statali, cooperative sociali in crisi"

I tagli alla sanità pubblica mettono in crisi le cooperative sociali, alle prese con una difficile chiusura dei bilanci 2022. L’allarme giunge da Legacoop Romagna, che rappresenta 48 cooperative, con 7 mila 100 soci, 6 mila occupati e circa 300 milioni di valore della produzione.

"Chiediamo che la sanità territoriale e i servizi socio-sanitari tornino ad essere centrali nel dibattito, al pari di quelli ospedalieri – dicono i vertici della centrale cooperativa – . Si torni inoltre a considerare l’integrazione pubblico-privata come una risorsa ed un valore aggiunto, a beneficio del territorio e dei romagnoli di tutte le età".

Il problema, a monte, è chiaro: "Il mancato rimborso di 5 miliardi alle Regioni da parte dello Stato per le spese Covid è un grande disastro forse annunciato che significa, per la Romagna, dover fare a meno di 87 milioni di spese già sostenute. Non possiamo che essere d’accordo con le preoccupazioni espresse dal direttore generale di Ausl Romagna e con l’appello in difesa della sanità pubblica lanciato pochi giorni fa a Ravenna dai nostri sindaci. Troppe risorse mancano all’appello per poter immaginare invarianza nei servizi". Dunque, con meno soldi provenienti da Roma – avvisano i cooperatori – , i servizi di cui beneficiano famiglie, anziani e disabili, dovranno essere ridotti.

L’altro fattore critico messo in evidenza da Legacoop, riguarda il personale: "Medici e infermieri mancano da anni ormai, in maniera strutturale. A poco sono servite le assunzioni di massa di operatori fatte dal servizio pubblico nei mesi più bui della pandemia. Eppure, quelle assunzioni non sono state indolori, qualcuno le ha subite e ancora oggi ne sta pagando le conseguenze: sono le cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo protetto e che, soprattutto, assistono e supportano le persone non autosufficienti nei servizi domiciliari. Il sistema, però, non è in grado di reggere a lungo alla carenza di personale".

Viene inoltre espresso il timore che le "risorse pubbliche siano concentrate sulle criticità dei servizi ospedalieri: e la sanità territoriale?", domanda Legacoop Romagna. "L’emergenza pandemica ha addormentato il confronto sulle politiche di welfare territoriale, ponendo al centro le tematiche ospedaliere, anche se in una logica emergenziale. Eppure, proprio la pandemia ha riacceso i riflettori sul nostro contesto demografico e sociale, che è quello di un Paese che sta invecchiando, con un sistema sanitario universalistico tutt’altro che omogeneo fra le regioni e con bisogni che nel frattempo non solo sono aumentati, ma anche cambiati".

Infine, l’ultima richiesta, rivolta alle istituzioni locali e all’Ausl: "Torniamo a incontrarci per affrontare insieme i nodi più ostici del sistema. È sempre più urgente aprire una fase di analisi del contesto sociale e dei bisogni ed avviare una programmazione nuova della sanità territoriale e dell’integrazione sociale e sanitaria, a maggior ragione in una situazione così difficile sul piano della tenuta economica".