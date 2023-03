Terremoto: uno sportello per donare

Anche la Croce Rossasi mobilità per la Turchia. E’ aperto lo sportello per raccogliere materiale da inviare in Turchia presso Airport Hotel di Forlì, grazie alla disponibilità del titolare della struttura. Lo sportello è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì presso l’Airport Hotel di via Fontanelle 85 per la raccolta del seguente materiale nuovo o in buoni stato: container, stufette a gas, bagni chimici, tende invernali. Già diverse aziende e privati hanno aderito alla raccolta. Chi volesse contribuire con una donazione economica può farlo versando la somma sul conto corrente intestato a Croce Rossa Forlì presso la BCC facendo riferimento all’iban: IT94 U0854213205000000275068