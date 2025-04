"Terribile che sia stato a scuola": "Intollerabile e preoccupante"

"Un fatto gravissimo – afferma in una nota Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, assieme a Michele Pascarella, segretario cesenate – che lascia sgomenti per la sua dinamica e soprattutto perché avvenuto in un luogo presidio di crescita, educazione e sicurezza. Dobbiamo ricostruire – aggiungono – un legame autentico tra il mondo adulto e le giovani generazioni".

"La cosa più preoccupante di questa terribile vicenda – dice a sua volta Enzo Lattuca, presidente dell Provincia e sindaco di Cesena – è il tasso di violenza totalmente fuori scala a cui si è arrivati. La nostra condanna è ferma e piena è la vicinanza al ragazzo colpito. Premetto – aggiunge – che quella zona non rappresenta un nervo scoperto in termini di degrado urbano, né ci sono problemi di sicurezza. Le persone coinvolte sono tutte peraltro estranee all’Agraria, istituto che nessuno di loro frequenta. Intendiamoci – conclude – problemi e scontri, anche tra adolescenti, ci sono sempre stati. Qui però siamo andati oltre, una violenza intollerabile a maggior ragione tra giovani. Siamo arrivati a un passo da una tragedia. Non siamo disposti ad ‘abituarci’ a situazioni del genere e siamo pronti a fare la nostra parte".