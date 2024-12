Territorio al setaccio. Cinque denunciati

Cinque persone sono state denunciate e un giovane segnalato alla prefettura per stupefacenti in un’operazione dei carabinieri di Forlì. I militari sono stati impegnati in mirati servizi straordinari di controllo del territorio, prioritariamente in orario serale e notturno, finalizzati al contrasto dei reati predatori e delle condotte violente, nonché ai fenomeni di uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

I controlli si sono concentrati principalmente nel centro urbano e nelle aree ritenute "di maggior interesse operativo", nonché lungo le arterie stradali più

frequentate e trafficate della città.

In dettaglio, un minorenne è stato deferito per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché sorpreso in possesso di un coltello con lama scorrevole. L’arma è stata sottoposta a sequestro. Una donna straniera è stata denunciata per aver violato il divieto di accedere ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento. Un uomo è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di quattro smartphone, di cui uno già risultato rubato ad un cittadino forlivese.