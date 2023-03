Territorio, ambiente e comunità: Faggioli ne parla alla Camera

Dalla Val Bidente e da Civitella le nuove proposte sulle comunità energetiche rinnovabili, sulle comunità ospitali e sul welfare di comunità sono arrivate alla Camera dei Deputati grazie al manager Fausto Faggioli (foto) di Earth Academy di Borgo Basino a Cusercoli. "Le comunità energetiche rappresentano un nuovo modello di produzione e distribuzione di energia – precisa Faggioli – in cui le fonti rinnovabili sono al centro dell’attenzione. In una comunità energetica rinnovabile, i cittadini, le imprese e le istituzioni locali si uniscono per produrre e distribuire energia rinnovabile a km 0 in modo condiviso, riducendo i costi e l’impatto ambientale. Questo modello favorisce la partecipazione dei cittadini alla gestione dell’energia, promuovendo la sostenibilità e la creazione di posti di lavoro locali".

Grazie alla disponibilità poi dell’onorevole Roberto Pella, di Andrea Prato, Luigi Angelini, Ivan Stomeo, Gianluca Santilli, Luciano Marino e dei sindaci della Val Bidente, nei giorni scorsi si è parlato anche di comunità ospitali nelle quali cittadini, imprese e istituzioni collaborano per promuovere il turismo sostenibile. In questo modo, si favorisce lo sviluppo economico e sociale delle comunità, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione del territorio e alla creazione di posti di lavoro. "Infine, nell’incontro romano, abbiamo parlato anche di welfare di comunità che si basa sulla collaborazione tra le istituzioni, le organizzazioni economiche e i cittadini per garantire una maggiore protezione sociale a chi ne ha bisogno. La Val Bidente può rappresentare – conclude Faggioli – un modello tipo dove sperimentare tutte e tre le formule e non a caso Civitella è stato il primo comune a deliberare questo percorso in un atto formale".

o. b.