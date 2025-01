Terrore all’alba: crolla il tetto di una casa. Appartamenti evacuati, dieci gli sfollati

Il rimbombo e lo schianto, alle 5.20 di ieri. Il terrore agguanta la bruma dell’alba di via Cavour 164, a Meldola. Parte del tetto di una palazzina è appena crollato su due appartamenti appaiati. Le urla di paura dei residenti avviano il dramma. Una decina le persone che abitano nelle abitazioni. Il finale, fortunatamente, affievolisce l’angoscia di quell’innesco di trama così violento. Nessuno dei residenti è rimasto ferito. La palazzina, nel centro del paese, è però stata evacuata e dichiarata temporaneamente inagibile.

In pochi istanti l’area viene addensata dai mezzi dei pompieri, giunti in forze assieme alle gazzelle dei carabinieri della compagnia di Meldola e del comando di Forlì. Arriva un’ambulanza. Ma non ce n’è bisogno. I componenti dei due appartamenti – passato lo choc del risveglio da incubo – non hanno riportato conseguenze.

I pompieri, saliti sul tetto, rimuovono quindi le falde della copertura danneggiata. Poco dopo cominciano le verifiche sullo stabile per la caccia alla causa dell’improvviso crollo. Stando ai primissimi riscontri, gli esperti dei vigili del fuoco collegherebbero il cedimento della porzione di tetto dell’edificio meldolese al logoramento di una trave portante, a sua volta ipoteticamente provocato dal presunto surriscaldamento anomalo della canna fumaria di una stufa a pellet. Sarebbe stato infatti proprio il collasso della traversa – deteriorata da mesi di abnormalità termica – ad innescare lo sfaldamento della copertura della palazzina.