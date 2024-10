Terrore in Romagna. Infermiera accoltellata da un paziente

MELDOLA (Forlì-Cesena)

Momenti di paura ieri attorno alle 9 di mattina alla Casa della Comunità dell’Ausl Romagna a Meldola, nell’immediato entroterra di Forlì, teatro di una nuova grave aggressione ai danni di sanitari. Un’infermiera di 57 anni del locale Centro di salute mentale è stata assalita e ferita a colpi di coltello da un 31enne, che stava svolgendo la terapia e che poi è fuggito, venendo arrestato poco dopo in flagranza di reato. La donna è stata colpita fortunatamente solo di striscio da un fendente alla gola, ma è rimasta comunque seriamente ferita a una mano nel tentativo di difendersi da varie coltellate. A salvarla è stato anche il pronto intervento degli altri operatori della Casa della Salute, giunti in soccorso alle sua urla.

Cosa abbia scatenato la furia dell’aggressore, che ora deve rispondere in partenza dell’accusa di tentato omicidio e non di lesioni (in base alle nuove norme in vigore da inizio ottobre a tutela dei sanitari), è al vaglio degli inquirenti: le indagini sono in capo ai carabinieri, che poco dopo il fatto hanno fermato il 31enne nei pressi della sua abitazione: L’uomo infatti, Luca Recchia, è noto alle forze dell’ordine per questioni di spaccio, ma non si era mai reso protagonista di gesti del genere. Anzi, stando alle testimonianze, aveva sempre svolto senza dare problemi la terapia nello stesso centro. La 57enne è stata trasportata e ricoverata all’ospedale: non è iun pericolo di vita, ma i sanitari inizialmente si sono comunque riservati la prognosi vista la gravità delle ferite riportate alla mano.

Questo ennesimo episodio ha fatto di nuovo squillare l’allarme e riacceso le polemiche sulla sicurezza degli operatori sanitari: ben 18mila quelli aggrediti (quasi 50 al giorno), secondo i dati dell’Osservatorio 2023 del ministero della Salute. L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha preannunciato che la Regione in tribunale si costituirà parte civile. Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna, esprimendo vicinanza e sostegno all’infermiera ferita, ha sottolineato come colpisca "il fatto che, ancora una volta, i servizi di comunità e prossimità, nei quali i nostri operatori, con grande diligenza e abnegazione, offrono assistenza alle fasce più fragili della popolazione, si siano rivelati un ambiente di violenza e insicurezza".

Pronta ovviamente la reazione al grave episodio anche da parte dei sindacati. La Cgil provinciale di Forlì Cesena ha già deciso di effettuare un presidio domani alle 10.30 davanti alla prefettura di: "È stato importante che, dopo nostre segnalazioni – si legge nel comunicato dell’organizzazione sindacale –, la Prefettura abbia convocato la Direzione infermieristica per discutere di sicurezza, ma adesso servono soluzioni". Sulla stessa linea la Uil, che ha preannunciato volantinaggi: "Il rischio a cui il personale sanitario è sottoposto – si specifica nella sua nota – richiede significative iniziative". Cisl Romagna pone l’accento sul fatto che sia inaccettabile che "chi lavora per tutelare la salute debba temere per la propria incolumità" e chiede alla stessa Ausl Romagna "interventi concreti". Nursind, infine, indicando come come siano gli infermieri il bersaglio maggior di questi episodi, chiede che non siano lasciati in postazione da soli e "un sistema di controllo e deterrenza fisso in quei servizi dove i rischi per il personale sono massimi".