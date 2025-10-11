Terrore davanti a scuola: accoltellamento tra ragazzini a Forlì, feriti tre studenti

Forlì, 11 ottobre 2025 – Tre studenti dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’ sono stati feriti a colpi di coltello poco dopo le 8, prima dell’ingresso a scuola. L’aggressione si è verificata nel piccolo vicolo laterale di via Romanello, di fronte all’istituto, uno spiazzo con aiuole e qualche panchina, collocato tra i palazzi della Guardia di Finanza e dell’Archivio notarile.

Chi sono i feriti

Due feriti sono stati portati in ospedale a Forlì, mentre un terzo (quello che aveva perso più sangue) è finito al Bufalini di Cesena. Tra i feriti lievi c’è anche una ragazza. Il paziente più serio è stato colpito a una gamba. Sarebbero tutti minorenni. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Perché si sono aggrediti?

Per quanto riguarda la dinamica e le motivazioni, c’è grande incertezza. Tantissimi coetanei hanno assistito all’episodio e sono stati sentiti dalla Polizia che si occupa delle indagini. Le versioni dei fatti sarebbero a volte discordanti. Uno dei ragazzi coinvolti ha tentato di far sparire il coltello buttandolo in un tombino, qualche metro più in là.

L’arma è stata però ritrovata e ripescata (con l'aiuto dei vigili del fuoco): si tratta di un coltellino richiudibile, che poteva essere facilmente nascosto nelle tasche prima di essere usato per sferrare i colpi.