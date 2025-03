Terza età attiva: 36 realtà per 9 progetti: "Coinvolte 1.500 persone over 65"

Dieci anni di impegno collettivo per costruire un sistema di supporto alle persone anziane: Rete Amica coordina 36 realtà, tra organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, parrocchie e polisportive, per contrastare la solitudine. "Lo scopo – spiega Melissa Ficiarà della cooperativa Paolo Babini – è quello di promuovere l’invecchiamento attivo e l’incontro tra generazioni. Sono nove i progetti attivi nel territorio forlivese, nell’area di Mercato Saraceno e Sarsina. Si tratta di luoghi di aggregazione, servizi per la salute, feste e altro ancora. Nel 2023 sono stati coinvolte 1.473 persone tra i 65 e i 100 anni, 384 familiari e 185 volontari formati tra i 18 e gli 80 anni. Inoltre, ci hanno supportato anche 55 realtà tra scuole, aziende ed enti".

Per continuare a consolidare le attività sul territorio, Rete Amica ha in programma un percorso di formazione per volontari. "Sono una grande risorsa, per questo vogliamo guidarli nelle iniziative di sostegno ai fragili – sottolinea Giulia Grimaldi della cooperativa L’Accoglienza –. Il corso li aiuterà a comprendere il loro ruolo e gli ambiti in cui verranno inseriti. Il primo incontro è previsto per domani, dalle 17.45 alle 19.30, nella sala polifunzionale del villaggio Mafalda, e sarà guidato dalla psicologa Barbara Ghetti. Ne seguiranno altri due, mercoledì 19 e 26 marzo" (iscrizioni al 329.9051538).

Gli appuntamenti per i volontari proseguono con un laboratorio di scrittura autobiografica: l’8 e il 15 aprile, dalle 9.30 alle 11.45, a Villa Gesuita (via Caprera 38), con ulteriori due incontri previsti per ottobre (per prenotare: 342.3822247). Rete Amica porta avanti i progetti grazie ai contributi del bando Over All della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "Nell’ultimo triennio abbiamo erogato 510mila euro a sostegno del volontariato – afferma Maurizia Squarzi, rappresentante dell’ex Monte di Pietà –. Queste azioni sul territorio sono fondamentali perché hanno un grande impatto sulla qualità della vita delle persone".

Tanti anche gli spazi di incontro gratuiti organizzati da Rete Amica: con ‘Caffè per tutti’, gli anziani (e non solo) possono trascorrere un pomeriggio in compagnia nelle parrocchie di Ravaldino (il lunedì, 15.30-17.30), Coriano (il venerdì, 15-17) e San Paolo (il giovedì, 15.30-17.30), così come nei polisportivi Cimatti a Roncadello e Treossi a Vecchiazzano (il martedì, 15.30-17.30) e al Circolo Acli di Villagrappa (il venerdì, 15-17). Anche il movimento gioca un ruolo chiave nel contrastare la solitudine. "Organizziamo incontri di attività fisica e allenamento cognitivo – spiega Giorgio Maria Verdecchia, presidente dell’associazione Salute e Solidarietà –. Il calendario è ricco di appuntamenti: danzaterapia, ginnastica per la mente, posturale e passeggiate, in numerosi quartieri della città" (per informazioni: 353.4663924).

Il Comune, intanto, è pronto a pubblicare il nuovo bando per potenziare i progetti sociali dedicati agli anziani. "Siamo grati a Rete Amica per il lavoro che svolge – dichiara Angelica Sansavini, assessora al Welfare – perché le istituzioni da sole non hanno le forze. Lavorare insieme ci permette di fare molto di più".