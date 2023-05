Terza età, come invecchiare al meglio Parlano gli esperti

’Terza età: invecchiamento di successo’ è il tema dell’incontro pubblico in programma domani alle 15 nella sala Domeniconi della sede di Cna Forlì-Cesena (via Pelacano 29). Interventi di Giuseppe Benati, primario di Geriatria all’ospedale di Forlì, Salvatore Cavini, presidente Cna Pensionati Emilia-Romagna e di Gabriella Fabbri, presidente comitato consultivo misto Ausl. L’iniziativa è promossa dal Cupla, composto da 7 associazioni di pensionati. Per ricevere informazioni e partecipare all’evento è possibile rivolgersi alla propria associazione.