Terzo appuntamento domani col progetto ’Il Respiro Giusto’ Coldiretti Forlì-Cesena e il Mercato di Campagna Amica offrono esami spirometrici gratuiti domani per promuovere il benessere psicofisico. Consigli su alimentazione e stile di vita inclusi. Evento fa parte di progetto per collegare agricoltura e salute quotidiana. Per info, contattare tramite Facebook, email o WhatsApp.