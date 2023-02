Terzo Polo in fibrillazione: la Biguzzi si sfila

di Matteo Bondi

Continuano le fibrillazioni all’interno del Terzo Polo a livello provinciale, con un altro spostamento di ‘lato’: quello da parte di Sara Biguzzi, coordinatrice di Forlì-Cesena di Italia Viva. Rinuncia che segue di pochissimi giorni quella del coordinatore provinciale del Terzo Polo, l’assessore cesenate e rappresentante del Partito Repubblicano, Luca Ferrini. Militanze che continuano, ma appunto "spostamenti di lato", entrambi hanno usato questa espressione, che inquadrano un momento di transizione di un soggetto politico in fase di definizione e con alleanze, per le prossime amministrative del 2024, ancora tutte da inquadrare.

"Ci sono momenti in cui è necessario prendere delle decisioni – spiega Sara Biguzzi commentando la sua decisione di lasciare il ruolo di coordinatrice di Italia Viva a livello provinciale –, anche se dolorose. È giunto il tempo di una decisione che mai avrei immaginato di dover prendere quando circa tre anni fa Italia Viva nazionale mi nominò coordinatrice donna di questa provincia. Mi guardo alle spalle e vedo che troppe volte il mio ruolo sul territorio non è stato riconosciuto, non è stato rispettato. Ma sono stati gli ultimi episodi a fare accelerare una decisione che, a ben guardare, era inevitabile". Biguzzi sottolinea nel dettaglio "la nascita del Coordinamento provinciale del Terzo Polo, a fine 2022, palesemente sfiduciato dall’assemblea provinciale di Italia Viva e culminata con le dimissioni del Coordinatore; le successive dichiarazioni del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, di avere avviato confronti con il Terzo Polo quando nessuno del Coordinamento, e tantomeno la sottoscritta, ha ancora avviato confronti con nessuna forza politica in previsione delle amministrative del 2024".

Terzo Polo che potrebbe quindi anche correre in ordine sparso alle prossime amministrative? Con esponenti che potrebbero appoggiare, a livello personale, candidati di schieramenti opposti? Le domande a riguardo troveranno risposta nei prossimi mesi con il delinearsi appunto dei candidati e degli schieramenti a loro sostegno.

"Poiché ritengo che il progetto politico di Italia Viva, della Federazione con Azione e del futuro Partito Unico – prosegue Biguzzi – vadano oltre gli incarichi individuali che, per esistere, devono essere basati nel rispetto dei ruoli e delle persone, è arrivato il momento di fare un passo di lato continuando il mio impegno, ma rinunciando al ruolo di Coordinatrice provinciale". Resta ora da sapere chi farà un passo avanti verso le candidature o le alleanze alle prossime amministrative.