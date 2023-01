Terzo Polo, lascia Ferrini Il rebus delle alleanze

Il Terzo Polo si conferma quello più caldo, visto che potrebbe essere decisivo nel determinare il nuovo sindaco. Non a caso, Gian Luca Zattini ha confermato di aver dato avvio a un dialogo con loro. Quale sarà la strategia dei militanti di Carlo Calenda e Matteo Renzi? Intanto va registrata una novità recentissima: Luca Ferrini, assessore comunale a Cesena, già candidato all’uninominale alla Camera alle politiche del 2022, si è dimesso da coordinatore provinciale. Il suo incarico è durato praticamente un mese.

Nelle sue motivazioni, Ferrini avrebbe fatto riferimento all’iter nazionale del Terzo Polo. Che ancora non è un partito unico, e formalmente, a differenza di quanto avvenuto a livello locale, il cantiere coinvolge solo Azione e Italia Viva. Siccome Ferrini è iscritto al partito repubblicano, avrebbe deciso di fare un passo ‘di lato’ (senza polemiche). Questo fa capire come quel campo sia ancora molto fluido. E anche una recente assemblea avrebbe lasciato aperte tutte le prospettive. Di certo, interpellato dal Carlino, vestendo i panni del coordinatore Ferrini era rimasto abbastanza freddo all’ipotesi di sostenere il bis di Zattini. La sua uscita di scena, ora, può rimescolare ulteriormente le carte: il Terzo Polo ha rimarcato l’equidistanza da sinistra e destra, dunque potrebbe fare alleanze (anche a livello locale) diverse a seconda dei candidati e dei comuni. Ci sono esempi recenti che lo dimostrano: a Bertinoro non ha sostenuto il candidato del Pd, Gessica Allegni, a Castrocaro invece sì, con la sindaca poi sconfitta Marianna Tonellato. A Forlì potrebbe sostenere Zattini, col quale ci sarebbero già stati incontri. E la sua lista civica (oggi ‘Forlì Cambia’, destinata però a cambiare nome) potrebbe essere la calamita decisiva.

Ma lo scenario nazionale (con eventuali sondaggi lusinghieri) potrebbe portare anche a una corsa solitaria. Non è impossibile nemmeno un’intesa col Pd e qualcosa potrebbe cambiare se il candidato venisse scelto insieme. Spontaneo pensare come opzione a Marco Di Maio, ex Pd ed ex deputato di Italia Viva, che pare però meno coinvolto sulla scena attiva avendo intrapreso anche un’attività professionale: al comizio di Carlo Calenda, lo scorso settembre, era rimasto quasi nascosto in platea, da semplice militante. In questo scenario, però, non c’è ancora nulla di definitivo.