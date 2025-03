Terzo Premio Arfelli, ecco i due vincitori

Nel corso dell’appuntamento dei ‘Pomeriggi del bicchiere’ della scorsa domenica si è svolta la premiazione della 3ª edizione del Premio Letterario ‘Dante Arfelli’ Opera Prima-Comune di Bertinoro, promossa dall’amministrazione comunale con la partecipazione della casa editrice Readerforblind.

Per la categoria editi, il vincitore è lo scrittore campano Gianfranco Di Fiore con il romanzo ‘L’amore inutile’ con la motivazione: "Un’opera sull’immaginazione e sulle paure, che si muove lenta e calda tra le rovine delle periferie di ogni sud, in cui anonimato e vuoto sembrano trasformare tutto, anche i sentimenti, in una pagina bianca. Ma è anche, forse soprattutto, un’opera sull’identità, su ciò che ricerchiamo (spesso senza trovarlo), e quindi inevitabilmente anche sul più complesso, doloroso, stupefacente tra tutti i sentimenti: l’amore. Di Fiore ce lo presenta in una forma che pare non avere tempo né spazio, e per questo l’amore diventa eterno, grazie alla sua scrittura maestra, capace di narrare le distanze, le attese, le litanie, e quel fragile tentativo, comune a tutti noi, di trovare un baricentro emotivo".

Invece per la categoria racconti inediti il vincitore è il bolognese Giulio Iovine, con ‘Al confine del mondo’. "Il racconto di Iovine stupisce per la meticolosità della descrizione dei luoghi abitati dal protagonista, che lascia fluire le proprie emozioni insieme ai ricordi della vita passata. In lui si cristallizzano i desideri primitivi dell’uomo che, forse, altro non ha bisogno se non di un rinnovato contatto con la natura in un mondo sempre più veloce".