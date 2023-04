’Tesori Aperti’, buona la prima Oltre 250 visitatori nei due borghi

Un’ottima risposta di pubblico, mattone su cui costruire nuove iniziative per ravvivare i borghi storici di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per la gioia degli operatori economici locali e degli stessi residenti. Domenica scorsa, in occasione della prima edizione di ’Tesori Aperti’, quasi trecento persone hanno scoperto il patrimonio monumentale e architettonico delle due cittadine normalmente inaccessibile.

Un’iniziativa inedita, nata dalla sinergia tra il Comune e il consorzio di promozione turistica Castrumcari e dalla preziosa collaborazione dei privati proprietari di immobili storici e degli impagabili volontari termali e medicei. Visite rese singolari dalla narrazione di personaggi figurati e dagli aneddoti di residenti in costume storico, pronti a dare informazioni minuziose e a soddisfare la curiosità dei visitatori, giunti dal ravennate, dal riminese, ma anche dall’Emilia e dalle Marche. L’originale open day ha richiamato 254 persone, attratte dagli splendidi affreschi della chiesina di San Nicolò, il Battistero di San Giovanni, la seicentesca chiesa di San Rocco e quella dei caduti, il monumentale Padiglione delle Feste a Castrocaro, mentre sul versante terrasolano si sono ‘svelati’ il Castello del capitano delle artiglierie e quello del capitano di piazza con l’Archivio Storico, le casematte del bastione Santa Reparata e l’antica Pieve intitolata alla stessa santa venerata dalla chiesa cattolica.

Un suggestivo viaggio in dieci tappe che comprendeva una sosta con tanto di ingresso alla torre campanaria: circa duecento le persone che hanno raggiunto la sommità del borgo medievale per salire sul ‘Campanone’, simbolo del paese, azionato manualmente solo in occasione delle principali ricorrenze civili e religiose. Pure le visite guidate ai centri storici e al geosito del sasso spungone hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Soddisfatto della riuscita della manifestazione il primo cittadino Francesco Billi. "Mi associo alla Castrumcari nel ringraziare di cuore tutti i collaboratori, i volontari e i proprietari che hanno reso possibile la bella iniziativa che ha fatto da cornice alle emozionanti giornate di Festa della Madonna dei Fiori – le parole della fascia tricolore –. Credo che questo genere di eventi funzioni e abbia ampio margine di crescita poichè possiamo offrire veramente tanto in termini di narrazione storica, architettura, accoglienza e paesaggio". Il primo atto di un evento destinato dunque a essere riproposto. "Occorrono costanza e coordinamento, ma la direzione è giusta – conclude Billi –. Mi ha fatto infine piacere che anche molti concittadini abbiano partecipato scoprendo o riscoprendo alcuni luoghi significativi del proprio paese".

Francesca Miccoli