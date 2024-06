‘Tesori Aperti’, camminata sotto le stelle

Si inaugura l’estate a Castrocaro Terme e Terra del Sole con un ricco calendario di eventi calibrato su ogni interesse ed età. Il primo appuntamento è in programma martedì alle 20.30 con la versione estiva di Tesori Aperti, rassegna volta a far scoprire i gioielli ‘nascosti’ del territorio. Si parte con una camminata guidata sotto le stelle dal cuore di Terra del Sole fino alla rocca di Monte Poggiolo.

Il percorso si svilupperà quasi interamente su asfalto, salendo progressivamente con andamento costante e aprendosi sul bel panorama delle prime colline che da Terra del Sole e Castrocaro salgono verso gli Appennini e, verso est, sullo sbocco in pianura della Valle del Montone. Meta la rocca dalla quale sarà possibile scorgere in lontananza, nella parte alta del versante settentrionale del colle, il sito archeologico di Ca’ Belvedere, luogo di rilevanza internazionale che fornisce una tra le più antiche attestazioni della presenza umana in Europa.

"Questa rocca in mattoni dalla pianta quadrilatera irregolare svetta dalla vegetazione come un gioiello: i quattro torrioni cilindrici svolgevano la funzione di avamposto militare, nei secoli fu contesa dalle varie signorie locali, in quanto da tal monte si potevano scrutare, e controllare, le pianure papali del circondario", spiegano dall’ufficio Iat di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

È poi prevista una sosta con visita alla chiesa di San Maria di Ciola a cura di Chiara Canali, guida turistica della Regione. Sita ai piedi di Monte Poggiolo, ma assai più antica della rocca che la sovrasta, "la chiesa esisteva probabilmente già nel secolo XII: le sue origini sono sicuramente collegate alla nascita dell’insediamento rurale di cui costituiva la parrocchiale; per lungo tempo fu unita, con alterne vicende, alla Chiesa di Domiziano, sino a quando, quest’ultima, ormai in rovina, nel 1763 venne dichiarata irrecuperabile con decreto vescovile e Ciola ne acquisì i beni".

L’escursione sarà condotta da Laura Mengozzi, guida Aigae. Il percorso si sviluppa su una lunghezza di 6 chilometri circa, il tempo della camminata è stimato intorno alle due ore e mezza, a cui va aggiunta un’ora di sosta per la visita alla chiesa. Il dislivello è di 150 metri per una passeggiata classificata come facile, alla portata di tutti.

Ritrovo alle 20 sotto il loggiato di Palazzo pretorio a Terra del Sole (piazza d’Armi n.2), partenza mezz’ora più tardi. Il costo di partecipazione è 5 euro a testa, da saldare in loco; i minorenni non pagano. I posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione entro domani via whatsapp +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti della rassegna ‘Cammini di notte’ della Regione.

Francesca Miccoli