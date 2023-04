Tesori aperti, festival alla scoperta del territorio

L’occasione unica per scoprire dieci tesori normalmente inaccessibili. E’ l’opportunità che il consorzio di promozione turistica Castrumcari e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole offriranno al pubblico con la prima edizione di ‘Tesori aperti - luoghi, memorie, identità’. Domani e domenica i due borghi metteranno in vetrina i rispettivi patrimoni artistici e monumentali, fruibili anche grazie alla collaborazione con le parrocchie e le proprietà private. Nella parte antica della città termale si potranno ammirare la chiesa di San Nicolò, la torre campanaria o ‘Campanone’, il battistero di San Giovanni, la chiesa dei Caduti; quindi il Padiglione delle Feste e la chiesa di san Rocco; nel versante terrasolano saranno aperti la pieve di Santa Reparata, il castello del capitano delle artiglierie e la porta fiorentina, l’archivio storico, il castello del governatore di piazza e porta romana, le casematte. Luoghi che torneranno a vivere attraverso i racconti dei personaggi che storicamente li hanno ‘attraversati’: ogni tesoro sarà infatti identificato da un pannello in cui si animerà una figura rappresentativa, chiamata a rivisitare avvenimenti e a far calare il visitatore nell’atmosfera del luogo. Inoltre all’ingresso saranno presenti ‘custodi’, volontari del territorio, che metteranno a disposizione la loro preziosa memoria storica e informazioni più dettagliate.

Il Festival Tesori aperti debutterà nel fine settimana della Festa della Madonna dei Fiori, la celebrazione della Vergine che avrebbe protetto Castrocaro dalla peste: l’occasione per ammirare il borgo in festa, in un’atmosfera resa suggestiva dai rintocchi del Campanone e dalle migliaia di garofani che accompagnano le sentitissime liturgie. Domenica punto di partenza del viaggio nella meraviglia sarà l’ufficio Iat di via Garibaldi 46, dove sarà possibile ritirare la mappa con i 10 siti visitabili e un bracciale per l’accesso. Il biglietto avrà un costo di 10 euro (gli under 18 non pagano) e varrà per l’intera giornata. Parallelamente alla visita libera, sono previste visite guidate all’antico borgo di Castrocaro (domani ore 16, domenica ore 10), racchiuso nelle sue mura medievali, e alle sue botteghe storiche, oltre che ai luoghi legati alla famiglia Conti e alla figura di Tito Chini, consulente artistico del complesso termale e nella fattispecie del Padiglione delle Feste.

A Terra del Sole, domani alle 10 ci si avventurerà prima nelle viscere del bastione di Santa Reparata, alla scoperta delle casematte, quindi si sveleranno il Borgo Romano e il Borgo Fiorentino, coi rispettivi castelli, che si ergono a difesa delle due porte d’accesso alla cittadella. Prevista anche un’escursione guidata ‘slow’, alla scoperta del sasso Spungone (domani ore 10). Domenica in piazza Mazzini a Castrocaro alle 15 avrà luogo un incontro con Simone Valmori, autore di Forum Livii, gioco per scoprire il territorio; alla stessa ora in piazza a Terra del Sole il gioco ‘Eliopoli’ diverrà l’occasione per conoscere la storia della città-fortezza. "Mi auguro che l’iniziativa possa riscontrare il favore dei cittadini e richiamare turisti desiderosi di scoprire il nostro territorio – spiega Claudio Aldini, presidente di Castrumcari –. Questa rete consentirà la fruizione di monumenti e beni architettonici che in altri periodi dell’anno non sono aperti al pubblico, offrendo al turista delle attrazioni aggiuntive e degli itinerari differenti da quelli usuali e rafforzando così l’attrattività del nostro Comune".

Tesori aperti è un’avventura destinata ad avere un seguito. "Si tratta di un punto di partenza di un processo più ampio di valorizzazione del territorio – spiega il sindaco Francesco Billi –. E’ nostra intenzione riproporre questo format in altre occasioni, con l’auspicio di aumentare il numero di luoghi visitabili e di riscontrare sempre maggiore collaborazione, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole come ciceroni di questi luoghi in modo che la nuova generazione sia custode e protagonista della storia del nostro territorio". Info: www.castrocarotermeeterradelsole.travel; 0543.769631; 350. 5193970; [email protected]

Francesca Miccoli