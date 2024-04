‘Tesori Aperti’, oggi il prologo: s’inaugura porta San Giovanni

Si apre oggi con un interessante prologo la seconda edizione di ‘Tesori Aperti – luoghi, memorie, identità’, evento che nel fine settimana consentirà di andare alla scoperta (o alla riscoperta) di gioielli del territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole normalmente inaccessibili.

Alle 16 nel borgo antico di Castrocaro è prevista l’inaugurazione di porta San Giovanni, mentre un’ora più tardi la fortezza ospiterà la conferenza ‘Giovanni Battista Belluzzi detto ‘Il Sanmarino’ a Castrocaro’; l’evento è dedicato alla ristrutturazione della Porta di San Giovanni alla Murata e alla riapertura della cisterna cinquecentesca del Belluzzi. Il professor Domenico Taddei dell’Università di Firenze terrà una relazione sull’attività locale dell’architetto di Cosimo I, genio di ingegneria idraulica alla corte rinascimentale dei Medici.

"Rimasta sigillata dal dopoguerra, la cisterna rivestiva un ruolo strategico per irrigare gli orti e servire i nobili, ma anche per garantire la sopravvivenza dei castrocaresi che, in caso di assedio, si sarebbero rifugiati proprio entro la terza cerchia di mura" spiega il sindaco Francesco Billi, che introdurrà la conferenza, a ingresso libero. Funzionale alla fortificazione cinquecentesca di Porta di San Giovanni alla Murata, attualmente oggetto di un significativo intervento di restauro, la cisterna è perfettamente conservata e viene restituita alla comunità nell’anniversario della morte di Cosimo I dei Medici.

Per il programma integrale di Tesori Aperti tel 0543.769631 – cell./whatsapp 350.5193970, mail info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli