’Tesori Aperti’: ritorna il festival della storia

È tutto pronto a Castrocaro Terme e Terra del Sole per la seconda edizione dell’originale rassegna ‘Tesori Aperti – Luoghi, memorie, identità’. Dopo il prologo di ieri in fortezza, domani e domenica le due cittadine affratellate sotto un unico gonfalone ospiteranno un vero e proprio festival della storia: per 48 ore sarà possibile intraprendere un suggestivo viaggio nel tempo, tra visite a dodici gioielli architettonici normalmente inaccessibili, escursioni, racconti e rievocazioni. Il tutto nel clima di festa che ogni anno accompagna i tre giorni di celebrazione della Madonna dei Fiori, protettrice di Castrocaro. Nel paese termale saranno in vetrina tesori del borgo antico quali la millenaria fortezza, il Campanone, la chiesa di San Giovanni della Murata e quella di san Nicolò.

E ancora, ai piedi del borgo, la chiesa dei Caduti, la minuscola chiesina di San Rocco e il monumentale Padiglione delle Feste, in seno al parco delle Terme. In terra medicea schiuderanno le proprie porte il Palazzo pretorio, i castelli di Porta Fiorentina e di Porta Romana, le casematte del Bastione di Santa Reparata, il Palazzo pretorio, l’Archivio storico comunale. Luoghi che torneranno a vivere attraverso i racconti dei personaggi che li hanno vissuti nel corso della storia: il pubblico sarà accolto da caratteristici protagonisti dell’epoca illustrati ma anche da custodi esperti, con il coinvolgimento degli speciali ciceroni del Consiglio comunale dei ragazzi e dagli studenti dell’istituto comprensivo. Da non perdere poi le rievocazioni storiche messe in scena da sbandieratori, musici e uomini d’arme, dai volontari dei due borghi, poi le dimostrazioni di tiro della Compagnia balestrieri, le visite a cura delle guide di Formula Servizi. Il biglietto per l’accesso ai dodici tesori aperti costa 10 euro, gli under 18 entrano gratuitamente.

Due i punti di accoglienza dei visitatori: l’ufficio Iat di Castrocaro (via Garibaldi 46) e l’ufficio di informazione turistica di Terra del Sole (piazza d’Armi 2), dove sarà possibile ritirare il braccialetto per l’accesso ai gioielli architettonici e la mappa.

Domani sono previste due escursioni al sito di Monte Poggiolo e all’oasi naturalistica privata di Stefano Gotti, ‘il dottore che piantava gli alberi’, massimo esperto di rewilding e del patrimonio paesaggistico locale. Alle 17 infine la fortezza ospiterà il concerto del truo Auzir ‘Amor de lhone à – L’amore viene da lontano’, basato sul repertorio della monodia sacra e profana medievale, brani della raccolta spagnola ‘Cantgas di Santa Maria’, canzoni di trovatori, trovieri, Carmina Burana, musica e balli rinascimentali. Tesori aperti nasce dalla collaborazione tra Comune, parrocchie e privati e gode quest’anno del patrocinio dell’Istituto Italiano dei Castelli, sezione Emilia Romagna e Toscana. Info: 0543.769631; 350.5193970, castrocarotermeterradelsole.travel/eventi/tesoriaperti.

Francesca Miccoli