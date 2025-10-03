’Tesori arancioni’: domenica la ’caccia’ a Castrocaro

Domenica a Castrocaro Terme e Terra del Sole torna l’appuntamento con ‘Caccia ai tesori arancioni’, un simpatico viaggio tra enigmi e indizi nascosti per scoprire in maniera divertente e originale i gioielli locali. Un’iniziativa promossa dai paesi che possono fregiarsi della bandiera arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento conferito alle località dell’entroterra con meno di 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale. Un evento che coinvolge contemporaneamente oltre cento borghi del Bel Paese e può essere vissuto in solitudine o condiviso con famiglie, amici, ecc. L’esperienza si svolgerà secondo le regole della tradizionale caccia al tesoro, resa unica dall’identità di ogni borgo, dove personaggi in abiti storici o tipici accoglieranno i partecipanti rendendo l’avventura ancora più sorprendente.

Ogni squadra, che dovrà scegliere un nome originale o magari misterioso, potrà essere formata da un massimo di 6 persone, non rientrano nel computo i minori di sei anni. L’itinerario tra le bellezze locali avrà una durata di circa due ore e si svilupperà lungo tre chilometri del territorio comunale, un percorso agevole alla portata di tutti. Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione online touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-castrocaro-terme-e-terra-del-sole-2025.

Completando la caccia al tesoro, ogni squadra riceverà un dono speciale, ispirato al territorio. Il ritrovo dei partecipanti è previsto tra le 14.30 e le 15.30 alla Welcome Room di via Garibaldi 46, dove sarà possibile ritirare i primi indizi. Per info, castrocarotermeterradelsole.travel, touringclub.it.

f.m.