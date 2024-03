’Tesori del tempo’: doppia visita guidata domani al Maf Il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli propone domani due visite guidate ai ‘Tesori del tempo: anfore e mosaici’. Un'occasione per esplorare la storia della città attraverso reperti che coprono dal paleolitico al Rinascimento. Durata visita: un'ora. Costo: 5 euro a persona, 12 euro per famiglie (2 adulti + 2 bambini), gratuito per bambini fino ai 5 anni. Per informazioni: 337.118.0314 o maf@comune.forlimpopoli.fc.it.