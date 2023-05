Test genomico, un’arma in più contro il tumore ovarico avanzato

È disponibile nel laboratorio di Bioscienze Irst ’Dino Amadori’ un nuovo test genomico che consentirà di contrastare con maggior efficacia il tumore ovarico in stadio avanzato.

Il test, eseguito su tessuto tumorale mediante sequenziamento di ultima generazione, fornirà agli oncologi elementi utili per selezionare il trattamento più efficace in base alle caratteristiche genetiche delle pazienti. In particolare, identificando le pazienti Hrd positive (circa la metà delle donne affette da questa forma di cancro), consentirà di utilizzare una combinazione di farmaci mirati di recente approvazione Aifa, che si è dimostrata capace di un controllo della malattia a lungo termine con un miglioramento della qualità di vita.

"L’inserimento del kit Hrd nell’elenco di test avanzati eseguibili in Irst – informa una nota del centro studi meldolese intitolato a Dino Amadori – rientra nell’ambito del miglioramento continuo della diagnostica molecolare in ambito oncologico, ed è risultato del diretto impegno della struttura di diagnostica molecolare coordinata da Daniele Calistri, in particolare di Valentina Zampiga, Ilaria Cangini ed Erika Bandini che hanno condotto il percorso di validazione e inserimento in routine del test genomico Hrd".

Per l’esecuzione del test è necessaria la prescrizione del medico oncologo di riferimento in Irst o dell’Ausl Romagna. "Si tratta di una per l’intero territorio romagnolo, ulteriore dimostrazione che solo attraverso la collaborazione tra aziende e istituzioni è possibile accedere ai più alti livelli della medicina personalizzata".

"L’impatto clinico di tali test genetici può essere determinante in una patologia come il tumore

ovarico che spesso pare rispondere ai trattamenti ma che tende a ricadere in malattia e a cronicizzarsi – dice Ugo de Giorgi, direttore dell’unità oncologia clinica e sperimentale terapie innovative ed alte dosi –. Si tratta di uno strumento dalle grandissime potenzialità che possiamo

offrire alle nostre pazienti".