’Testa o Croce?’: un duello tra cowboy

In cartellone arriva Testa o Croce? diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, si svolge all’inizio del Novecento. Il Wild West Show di Buffalo Bill (John C. Reilly) approda a Roma, portando con sé l’eco del mito americano della Frontiera e una spettacolarità mai vista prima. Non mancano Cowboy, fucili a salve e spettacoli che mescolano realtà e leggenda, in un’atmosfera sospesa tra intrattenimento e propaganda. In mezzo a questo circo pittoresco, si verifica un evento destinato a entrare nel folklore, e cioè una sfida epica tra i cowboy d’oltreoceano e i butteri italiani. È qui che Rosa (Nadia Tereszkiewicz), giovane moglie di un ricco possidente locale, incontra Santino (Alessandro Borghi), il buttero che con coraggio e maestria trionfa nella gara. Tra i due nasce un amore travolgente.

Nuovo arrivo anche A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, diretto da Kogonada. David (Colin Farrell) sta andando a un matrimonio, ma il suo viaggio non inizia come previsto. A bordo della sua vecchia auto, si affida a un Gps che, anziché indicargli la strada più diretta, sembra avere un piano tutto suo, portandolo su un percorso misterioso e inaspettato. Durante il tragitto, David incontra casualmente Sarah (Margot Robbie), che decide di unirsi a lui nell’avventura. Insieme, seguono le indicazioni del dispositivo, affrontando una serie di strade tortuose e paesaggi mozzafiato.

Resta Una battaglia dopo l’altra, diretto Paul Thomas Anderson, che segue la storia di un gruppo di ex rivoluzionari americani costretti a riunirsi quando il passato torna sotto forma di una minaccia terribile. Sono trascorsi sedici anni da quando Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un tempo figura carismatica e idealista del collettivo libertario French 75, ha abbandonato la lotta armata per rifugiarsi in una vita marginale e solitaria. Oggi Bob è un uomo stanco, con un’anima segnata dai rimpianti e un’esistenza offuscata dalle dipendenze. Al suo fianco c’è Perfidia (Teyana Taylor), compagna tenace, attivista per i diritti civili, e la loro figlia adolescente, Wilma, nata da un amore che ha sfidato convenzioni e pregiudizi. Ma la fragile pace conquistata a fatica viene infranta quando ricompare il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un fanatico nazionalista e suprematista bianco, un tempo nemico giurato della French 75, ora a capo di una violenta milizia armata.

Ancora in cartellone anche La casa delle bambole di Gabby, diretto da Ryan Crego, che racconta la storia di Gabby e di sua nonna Gigi che intraprendono un emozionante viaggio on the road verso la magica Cat Francisco. La loro avventura prende una piega inaspettata quando la casa delle bambole di Gabby, il suo tesoro più prezioso, finisce nelle mani di Vera, un’eccentrica gattara.

Rimane, infine, The Life of Chuck, di Mike Flanagan, che racconta l’intensa e sorprendente esistenza di Charles ‘Chuck’ Krantz (Tom Hiddleston), un uomo apparentemente ordinario. Attraverso una narrazione raccontata a ritroso, il film si sviluppa in tre atti che ripercorrono le diverse fasi della sua vita.