Testimonianza da Predappio: "Il cambiamento climatico e le nuove sfide per i vignaioli"

Anche Predappio partecipa al G7 Agricoltura Divinazione Expo 2024, in corso a Siracusa fino a domenica. Nello stand della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi), all’Antico Mercato di Ortigia, sarà protagonista una degustazione quotidiana di vini italiani e la mostra fotografica ‘The Times They Are a-Changin’del vignaiolo e fotografo Stefano Berti, titolare dell’azienda vitivinicola omonima a Ravaldino in Monte e presidente di Terre di Predappio, associazione di una decina di vignaioli di Predappio e dintorni.

Venerdì si terrà anche il convegno ’Viticoltura e climate change: il ruolo dei Vignaioli tra adattamento e mitigazione’, una riflessione multidisciplinare con vari relatori moderati dal giornalista Rai Gianluca Semprini, per individuare e promuovere le migliori pratiche in ambito vitivinicolo, per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. In quel contesto sarà possibile apprezzare il progetto fotografico di Stefano Berti, che prende spunto da una nota canzone di protesta di Bob Dylan. L’obiettivo del lavoro (’Il cambiamento climatico in vigna’) è sensibilizzare sull’impatto del cambiamento climatico e invitare a riflettere su come le azioni di tutti hanno un impatto sull’ambiente. Con umorismo, sarcasmo e cruda realtà, Berti cerca di sensibilizzare il pubblico con scatti che illustrano scene paradossali, raccontando storie di adattamento, di come in vigna e in cantina diventi imprescindibile cercare soluzioni creative a problemi nuovi e inaspettati.

"Le immagini – spiega Berti, rappresentante al G7 dei vignaioli romagnoli – mettono in luce le sfide che i vitivinicoltori devono affrontare a causa di un clima sempre più imprevedibile e bizzarro: alluvioni e bombe d’acqua improvvise, grandinate fulminanti, trombe d’aria, gelate tardive, siccità e caldo intenso, attacchi massicci di parassiti e funghi, eventi climatici fuori stagione".

Spiega Lorenzo Cesconi, vignaiolo e presidente Fivi: "Il nostro lavoro è da sempre condizionato dagli andamenti meteorologici, ma l’imprevedibilità dei fenomeni atmosferici degli ultimi ann, è qualcosa di insolito che impone una riflessione. E il progetto di Stefano Berti ci aiuta in questo senso". Nata nel 2008, la Fivi conta 1.700 soci da tutta Italia, per un totale di 16.000 ettari di vigneti.