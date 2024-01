Testori, continua l’omaggio per i 100 anni

Proseguono le celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore Giovanni Testori, con un fitto programma di eventi avviato a novembre dello scorso anno e che terminerà a febbraio 2024. Il 23 gennaio verrà inaugurata, alle ore 16, all’oratorio San Sebastiano (via Maurizio Bufalini), la mostra ‘Maestri e allievi’; l’esposizione verrà animata dagli studenti e i professionisti del laboratorio Casa Testori. Un percorso con pannelli e video per riscoprire un autore che ancora parla al nostro tempo e per ripercorrere il legame tra lo scrittore e il teatro forlivese. Alle 18, è prevista una visita guidata e un evento espressivo. La mostra terminerà il 30 gennaio, alle ore 15, dove verranno presentati i risultati del laboratorio realizzato con gli studenti delle scuole superiori insieme agli operatori dell’Associazione Aiuto Adolescenza, sui testi e gli articoli di Testori. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. L’ingresso è libero. Il programma delle visite guidate e degli appuntamenti è consultabile al link: casatestori.it/testori–a–forli.

"Questa serie di iniziative – sottolinea Giuseppe Frangi, ex vicepresidente di Casa Testori e nipote dell’autore – fa di Forlì l’epicentro del messaggio dell’autore: investire sui giovani e tenere sempre accesa la speranza". Gli eventi continuano anche il mese prossimo: "Per Testori – spiega Laura Lotti, dell’associazione Aiuto Adolescenti – il teatro è là dove si vive, ovvero va portato nelle case, nelle fabbriche, nelle scuole, non deve essere snob. Abbiamo preso sul serio questo suo pensiero, infatti a febbraio, faremo conoscere i testi dell’autore ai detenuti della casa circondariale di Forlì. Ma non solo, stiamo definendo la data anche di un incontro nel salone comunale, ‘ A tu per tu con la parola di Testori’, insieme a Daniele Mencarelli".

È un rapporto profondo quello che lega lo scrittore milanese e Forlì. L’autore ha incrociato la città in due momenti della sua vita, la prima tra il 1941 e il 1943, quando non ancora ventenne era diventato la firma di punta della rivista ‘Pattuglia’; periodico del Gruppo Universitari Fascisti che sposava un filone ibrido definito ‘fascismo di sinistra’ e per questo dopo poco tempo fu chiuso da Mussolini. Nel 1978, Testori torna a Forlì grazie alla relazione con i giovani attori della compagnia del Teatro dell’Arca: "Lo invitammo per fargli vedere il tipo di teatro che facevamo – ricorda Paolo Panzavolta, attore della troupe –, da lì, è nato un forte legame al punto che ci affidò un suo testo, ‘Interrogatorio a Maria’ con la richiesta di farne uno spettacolo. Dopo la morte della madre si riavvicinò molto alla fede e chiese di mettere in scena l’opera all’interno delle chiese. Le rappresentazioni riscossero un grande successo di pubblico, circa 400mila spettatori. Fu un’avventura unica nel panorama teatrale italiano". Forlì è l’unica città d’Italia con un teatro dedicato all’autore, si tratta dello stabile in via Vespucci, che negli anni ’70 si chiamava, appunto, Teatro dell’Arca.