Testori e Sozofili, ecco ’The Barnard Loop’

Domani sera alle 20,30 la compagnia Dispensa Barzotti, con base a Marsiglia ma fondata dagli italiani Alessandra Verzella e Rocco Manfredi, porterà in scena al Testori ‘The Barnard Loop’, finalista del premio In-Box 2024. Prodotto da Teatro Necessario Circo, lo spettacolo, il cui titolo (letteralmente ‘l’anello di Barnard’) indica una nebulosa nella costellazione di Orione di cui non si conosce nulla, tratta con delicatezza ‭"la paura di essere un nessuno che nulla sa con certezza, la sensazione di essere un piccolo punto nell’immensità dell’universo".

La pièce di circo contemporaneo, interpretata da Jacopo Maria Bianchini e Manfredi, vuole raccontare questa paura attraverso il percorso di un giovane uomo in una notte d’insonnia, Barnard, un personaggio perennemente indeciso, stralunato e maldestro, ma che non perde occasione per rivelarci tutta la sua fragilità. La notte che Barnard si trova ad affrontare è continuamente costellata di accadimenti surreali a cui non riusciamo a dare risposta: non possiamo essere sicuri che sia un sogno, come non potremmo giurare il contrario. Che si tratti di sonno o di veglia, Barnard si trova a fare i conti con la propria realtà interiore cercando un equilibrio apparente nell’incoerenza delle sue emozioni, dei desideri e pensieri.

Biglietti: 16 euro; ridotto per under 25, over 65, convenzioni Coop, Biblioteca Saffi, FoEMozioni, Quartiere Foro Boario e Libera Università per Adulti 12; ridottissimo (studenti) 10.

Lo spettacolo rientra nell’iniziativa del Testori del ‘biglietto sospeso’, dedicata alle nuove generazioni: si tratta di un progetto che vuole regalare un incontro unico con il teatro e garantire l’accesso alla cultura a tutti e tutte, grazie alla collaborazione con enti del territorio quali il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, l’Unità Minori e il Centro Servizi per l’Integrazione del Comune di Forlì. L’iniziativa consiste nell’acquisto, per chi lo desidera, di uno o più biglietti da lasciare ‘in sospeso’ per bambini/e e ragazzi/e in reale stato di necessità: per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del teatro 0543.722456 ; 375.8349548; www.teatrotestori.it.

‘The Barnard Loop’ arriva anche a Modigliana, al Teatro dei Sozofili, questo sabato alle 21. Il costo dei biglietti varia da 12 a 15 euro, ed è possibile acquistarli scrivendo a teatrosozofili@ater.emr.it e chiamando o scrivendo al 348.1544901 dalle 10 alle 13 o a partire da due ore prima dell’inizio. In alternativa, la prevendita è attiva su Vivaticket.com.

Sofia Vegezzi