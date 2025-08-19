Testori, il teatro si fa esperienza. Tornano i laboratori per tutte le età. Al via corsi di scrittura e traduzione

Il Testori torna per la stagione teatrale 2025/2026 con un nuovo e variegato tabellone di laboratori e percorsi formativi, pensati per incontrare tutti i gusti e le età, sull’onda dell’entusiasmo e delle presenze registrate nell’anno appena concluso.

Si riconfermano quindi i due appuntamenti settimanali con ’Open’ e ’Over 60’, entrambi in partenza il 3 novembre, accomunati dall’intento di rendere il teatro sempre più accessibile e partecipato. Open, pensato per tutte le età, è condotto dal britannico Jon Beney con la collaborazione dell’attrice ravennate Camilla Berardi e della direttrice artistica del Testori, Giuditta Mingucci. Ogni lunedì fino al 12 aprile 2026, dalle 18,30 alle 20,30, il laboratorio diventerà uno spazio di ricerca di una gioia creativa, un motore vitale capace di trasformare lo sguardo sul reale e farne materia viva di scena, tramite esercizi di improvvisazione, lavoro fisico e vocale su testi già esistenti e su materiali originali, lettura scenica e libertà espressiva.

Over 60, condotto dalla stessa Mingucci con la collaborazione artistica di Beney e Berardi, riunirà, ogni lunedì dalle 15 alle 17, le generazioni mature che vogliono fare del teatro uno strumento di conoscenza, ascolto e racconto, concentrandosi su un tema che verrà indagato attraverso esercizi sensoriali ed esperienze condivise. Anche questo laboratorio terminerà il 12 aprile, con un esito scenico congiunto ad Open. Per entrambe le proposte, i partecipanti potranno rinnovare la propria iscrizione entro il 15 settembre, mentre è aperta la lista d’attesa per i nuovi aspiranti corsisti, che potranno completare la domanda dal 16 settembre al 15 ottobre in base ai posti rimasti disponibili.

Prosegue anche il celebre Club dei Copioni, che accanto al formato classico di incontri e alla riconferma delle Botteghe di scrittura e traduzione, si arricchisce quest’anno di due nuovi corsi. La Bottega di scrittura teatrale torna con la conduzione del drammaturgo Federico Bellini in 7 incontri per un massimo di otto partecipanti, con un focus sul rapporto tra scrittura teatrale e canzone, a partire dal tema del ‘fiume’, per portare ogni corsista a sviluppare un testo inedito, guidato da un’analisi attenta del linguaggio e della struttura delle canzoni osservate come mini-drammaturgie. Bellini si rinnova anche come conduttore della Bottega di traduzione teatrale dall’inglese all’italiano: 5 appuntamenti online dedicati all’opera di Oscar Wilde ‘The Importance of Being Earnest’, per riflettere sul ruolo del traduttore come interprete creativo. Ancora Bellini ritorna a capo dei due nuovi corsi del Club dei Copioni: il primo è un ciclo di 4 appuntamenti, incentrato ognuno su un autore chiave della drammaturgia italiana del Novecento (Pirandello, Pasolini, Testori, Muller); il secondo è un weekend intensivo dedicato allo studio della produzione di Caryl Churchill.

Info e prenotazioni: teatrotestori.it; progetti@teatrotestori.it; 0543.722456; 375.8349548.

Sofia Vegezzi