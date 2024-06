Testori, istantanee di una grande stagione

Si è conclusa, in modo altamente positivo e partecipato, con lo spettacolo ‘Edipo a Colono’ la stagione al teatro Testori di Forlì, sede del centro di produzione teatrale Elsinor. La stagione ha presentato 47 spettacoli, una parte dei quali dedicati alle scuole. Molto applaudita anche la rassegna domenicale per famiglie. La stagione serale ha proposto interessanti spettacoli come ‘Grande Nulla Agricolo’, ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e ‘Mettiamoci all’opera ovvero Le nozze di Figaro’. Assai seguite sono state le attività rivolte alle scuole, ai laboratori teatrali per bambini, adolescenti, adulti, la bottega di scrittura del Club dei Copioni, i progetti per bambini di età 1-4 anni, corsi di formazione per educatori, il festival Lucy di Sblocco5, il festival ‘Materia di Prodigi’. Il Testori è stato poi coinvolto in tre progetti europei: ‘PlayOn’, ‘ConnectUp’, ‘Chasing the Wind’. In questo periodo il team di Elsinor è stato in visita a Honolulu per poi proseguire, in marzo, le prove a Forlì con lo spettacolo ‘Makàni. Storie di vento’ che verrà ospitato in giugno ad un Festival Internazionale in Polonia. Il tema del vento è stato al centro di un importante incontro di giovani per laboratori creativi per ragazzi e ragazze sotto la guida di artisti provenienti da varie parti del mondo e con la presenza di studenti dell’Istituto Ruffilli e altre classi. Da tutta la stagione teatrale verranno tratte immagini per una video-esposizione volta a celebrare il riferimento artistico e culturale della città in dialogo col territorio. Viene invitato anche il pubblico ad inviare immagini o brevi testi su ciò che è stato visto in scena, scrivendo a progetti.teatrotestori@elsinor.net o su whatsapp al numero 375.8349548 entro domani. L’esposizione sarà visibile dall’8 giugno all’esterno del teatro anche in orario di chiusura.

Rosanna Ricci