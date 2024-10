Testori, laboratori di scrittura col drammaturgo Federico Bellini

Torna al teatro Testori di Forlì il laboratorio di scrittura teatrale a cura di Federico Bellini, ’Una Bottega per scrivere e tradurre per la scena’. Il drammaturgo, autore e traduttore forlivese è attivo sulla scena nazionale e internazionale da anni, e dopo la prima edizione (marzo 2024), il Testori avvia una vera e propria bottega teatrale.

Il corso si snoderà attraverso tre percorsi distinti. Il primo (sei incontri), pensato per chi ha partecipato alla scorsa edizione o ha già esperienza di scrittura per il teatro, partirà l’8 ottobre, il martedì dalle 19 alle 22, per terminare il 14 gennaio e verterà sull’illusione comica: uno studio del linguaggio comico per affermare verità scomode e sperimentare l’amaro divertimento.

Il secondo (sei incontri pensati per chi vuole avviarsi nella scrittura di testi teatrali), dal 13 gennaio al 5 maggio, si svolgerà il lunedì sempre dalle 19 alle 22. L’ultimo, infine, partirà il 14 ottobre e finirà l’11 novembre: cinque incontri di traduzione per la scena, una proposta inedita incentrata sulla commedia ’Sogno di una notte di mezza estate’. Un nuovo corso di traduzione dall’inglese all’italiano, incentrato su un classico della letteratura teatrale, per approfondire la conoscenza del teatro stesso. I corsi per principianti e di traduzione sono aperti a tutte e tutti; per il primo corso, invece, è necessario l’invio di una breve bio/curriculum per comprovare l’esperienza pregressa.

Ogni corso ha un costo di 120 euro e posti limitati. Al momento sono ancora disponibili solo pochi posti. Info e prenotazioni: 0543.722456, 375.8349548, progetti@teatrotestori.it.

Alessandro Mambelli