"Testori, pronti all’omaggio per i 100 anni"

E’ stata presentata ieri la ricca stagione del teatro Giovanni Testori. "Quest’anno si celebra il centenario della nascita di Testori – ha sottolineato Giuditta Mengucci, dirigente – e saranno presentate opere dello scrittore. Intanto presentiamo le tre rassegne principali (serale, scuole e famiglie) che sono l’asse portante". La rassegna ‘Le domeniche per le famiglie’ partirà il 4 e 5 novembre con ‘Cosa bolle in orchestra’ col mago delle bolle e l’orchestra di Accademia InArte. Il 12 novembre sarà in scena ‘Trame su misura vol.2’ a cui seguiranno: il 19 novembre ‘Esercizi di Fantastica’, ispirati a Rodari e il 27 novembre: ‘Racconto alla Rovescia’, insignito del premio Eolo 2018. Per i bambini piccolissimi (da 1 a 4 anni) è previsto, per il 17 febbraio ‘Una storia sottosopra’.

Per quanto riguarda la stagione serale sono in calendario sei serate a cui si aggiungeranno alcuni eventi speciali. Il percorso principale inizierà il 16 novembre con ‘Rimini’ del gruppo RMN, finalista del premio In-Box 2022, a cui seguirà il 14 dicembre ‘Family, a modern musical comedy’, firmato da Gipo Gurrado. Il 25 febbraio sarà in scena ‘6 personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello in una versione originalissima diretta da Michele Sinisi. Poi il 9 marzo sarà la volta di Cubo Teatro con ‘Sid – Fin qui tutto bene’ vincitore del premio In-box 2023. L’11 aprile verrà presentato ‘Sbum! Yes we cake’ prodotto dalla piccionaia e insignito del premio Eolo 2023 per l’originalità del linguaggio. Il 21 maggio verrà presentato un classico di Sofocle, ‘Edipo a Colono’ prodotto da Elsinor. Per quanto riguarda gli eventi speciali è prevista un’anteprima di tre spettacoli in una sera: il 30 novembre verrà proposto ‘C’è vita nel grande nulla agricolo?’, intervallato da ‘La mazurka del Diavolo’, ‘V.H.S. Villamara Horror Show’ e ‘Bucinella Pre-Show’, per festeggiare il podcast. Tra novembre e dicembre sono previste due letture: il 18 novembre ‘Il barone rampante’ per il centenario della nascita di Calvino; il 15, 16, 17 dicembre ‘Un canto di Natale’ di Charles Dickens con musica di Accademia InArte. Fra gli eventi speciali vanno ricordati: ‘Binari’ (28 novembre), ‘Istruzioni di naturalezza per le nuvole’ (20 marzo), ideato da Francesco Giardinazzo, e ‘Mettiamoci all’opera’ dedicato all’opera lirica per i più piccoli. Sono poi previste: una rassegna dedicata alle scuole, un’ampia offerta laboratoriale e formativa col Club dei copioni, una bottega di scrittura teatrale e progetti di cooperazione internazionale. "Il Testori ha recentemente acquistato nuove strumentazioni per la digitalizzazione – ha precisato Gianluca Balestra di Elsinor– e si è impegnato anche a migliorare la climatizzazione.’ Per info e prenotazioni biglietti: 0543 722456.

Rosanna Ricci