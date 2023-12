’The Indians’ in concerto: ritmi e suoni da New Orleans

Per la rassegna ‘LivePack JazzClub’, giunta al terzo appuntamento, si esibiranno nel locale Ruggine di via Fermi 62 di Forlì The Indians. Il gruppo, capitanato dal sassofonista Marco ‘Benny’ Pretolani che da oltre 25 anni calca palcoscenici nazionali ed esteri militando in varie formazioni tra cui i Good Fellas, propone i ritmi e i suoni provenienti da New Orleans, città dalle origini multietniche e crocevia di culture.

Il Trio The Indians, composto da Pretolani al sax tenore e voce, Luca Bonucci al piano e voce e Fausto Negrelli alla batteria e percussioni, ci farà rivivere le atmosfere frizzanti e spensierate del sud della Louisiana. Sarà un ’melting pot’ musicale tra rhythm’n’blues, ritmi caraibici, ’second line’ delle marching bands con qualche accenno jazz e scatenati r’n’r. Sarà possibile gustare il concerto assaporando quattro piatti della tradizione Piemontese accompagnati da tre vini del medesimo territorio. Cena e concerto a 40 euro. Info e prenotazioni 380.6663330; 349.3496626 o sul web: www.facebook.com sharewV5sNo2muDmxrV1p.

o.b.