‘Ti racconto un segreto’: "Violenza mai denunciata, fondo un’associazione"

La violenza sulle donne non è solo un fatto privato, ma una ferita collettiva. Un trauma che spesso resta sepolto nel silenzio, nascosto nella paura e nella solitudine. Eppure, quando una voce si alza per raccontarlo, diventa un seme di cambiamento. Così è nata l’associazione ‘Ti racconto un segreto’, presentata giovedì sera presso la sala Aurora di Palazzo Albicini in corso Garibaldi, frutto del coraggio della forlivese Elisa Valentini di 49 anni, che ha deciso di trasformare il proprio dolore in un’opportunità di ascolto e sostegno per altre persone.

"Tutto nasce da un mio segreto – racconta emozionata la fondatrice –: 23 anni fa ho subìto una violenza con la droga dello stupro". A margine della serata, dipana il suo doloroso ricordo: "Dopo il lavoro andai a fare un aperitivo con un amico, ho iniziato a sentirmi strana e da lì l’oblio. Ricordo solo la portiera di un auto che si apre e qualcuno che mi spinge fuori come se io fossi un sacco di immondizia. Non ricordo nemmeno come sono tornata a casa. Sono andata a lavorare per giorni, ma non ho mai denunciato perché ero troppo fragile per sostenere la verità. Ho soffocato il ricordo per molto tempo". All’epoca Elisa viveva e lavorava a Faenza: successivamente è tornata nella sua Forlì. Non ha mai più rivisto l’ ‘amico’ di quella sera.

Lo sport è stato per lei la chiave di svolta per affrontare il passato. "Sei anni fa ho iniziato a correre e spesso mi ritrovavo a piangere o ad avere paura di chi mi passava vicino. Lì è riemerso il ricordo – continua la presidente –, come un ‘drago’, che ha fatto venire a galla rabbia e vergogna. Sono finalmente riuscita a raccontarlo alla mia famiglia e iniziare la psicoterapia. Potevo lasciarmi schiacciare da quei sentimenti negativi ma ho preferito prendere quel dolore e farci qualcosa di bello".

Il logo di ‘Ti racconto un segreto’ è stato ideato dal designer Marco Casartelli, ispirandosi alla mitologia greca e alla leggenda di Medusa, vittima di violenza da parte di Poseidone secondo la narrazione di Ovidio. Il marchio rappresenta una mano che porge un corallo, elemento che nella mitologia nasce dal sangue di Medusa, simbolo di trasformazione e rinascita.

L’evento ha visto una grande partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore allo sport Kevin Bravi, l’assessora al welfare Angelica Sansavini e l’assessora alle Pari Opportunità Andrea Cintorino: "Questo è un progetto lodevole ed è un altro tassello importante su questo tema che si aggiunge alle tante attività in città". Anche il vescovo Livio Corazza ha voluto portare il proprio messaggio: "Dopo una violenza la tentazione è quella di chiudersi in se stessi e reagire con l’odio. L’unica risposta dovrebbe essere invece quella dell’amore. È necessario un cambiamento dal punto di vista culturale".

L’associazione ha già in programma diverse iniziative per sensibilizzare la comunità. "Installeremo – conclude Valentini – al Parco Urbano una panchina, una buchetta delle lettere, un lampione e un leggio, tutti color corallo, progettati dagli architetti Milandri e Alessandro Flamigni. Qui, chiunque potrà lasciare pensieri o incontrare le volontarie dell’associazione in giornate dedicate". Il calendario delle attività prevede inoltre per il 4 maggio la ‘Walk for secret’, una camminata con Valentina Ghetti, e l’8 giugno una corsa con le squadre podistiche cittadine in collaborazione con Avis. A seguire, sono in fase di definizione altre iniziative come pedalate di gruppo e incontri di arteterapia nelle scuole con la collaborazione di Cinzia Lissi.