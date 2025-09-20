Ticket non pagati. Ausl, qui 685mila euro per 14mila prestazioni: è il totale da riscuotere

Non è una sorpresa gradita quella che molti forlivesi hanno trovato nella cassetta della posta in questi giorni. Le buste arrivate dall’Ausl Romagna non contengono referti né comunicazioni mediche, ma richieste di pagamento: ticket mai saldati per accessi in Pronto soccorso, visite ambulatoriali e analisi. Numeri importanti, che raccontano quanto il fenomeno del mancato versamento incida anche sul bilancio della sanità locale.

"Da gennaio 2025 ad oggi – spiega Mirella Fantinelli, direttrice pro tempore dell’Area servizi amministrativi di supporto dell’Azienda sanitaria – sono stati spediti 2.518 solleciti relativi ad esami degli anni 2023-24 erogati in strutture nel Forlivese e 5.201 avvisi riferiti ad accessi in Pronto soccorso registrati dal 2022 al 2024. Per lo stesso periodo sono state inviate anche 6.673 lettere per visite ed esami specialistici". In tutto, sono 14.392 prestazioni sanitarie.

La cifra complessiva in gioco è significativa. "Il totale da riscuotere con le azioni di recupero ammonta a 685.589,10 euro. Attualmente risultano pagate il 54% delle notifiche inerenti a esami di laboratorio e il 51% di quelle connesse agli accessi in Pronto soccorso". L’Ausl ha chiarito nei mesi scorsi che non viene applicata la mora. Sono previste rateizzazioni. A giugno solo il 3% dei cittadini romagnoli si era messo in pari, il dato più basso della Regione.

Per ridurre i casi di mancato versamento, l’Ausl ha deciso di intervenire anche sul piano organizzativo. "Sono state diramate indicazioni aziendali ai professionisti, ribadendo la necessità di consegnare al paziente, al momento della dimissione, il foglio per il pagamento, nel caso sia previsto un contributo". Non si tratta però di un problema isolato. "Il fenomeno del non introito in tempo reale del ticket – prosegue Fantinelli – riguarda tutte le Aziende sanitarie ed è riferito a tutti reparti e a tutte le tipologie di prestazioni con attività soggette a contributo. Inoltre, la valorizzazione della tariffa di Pronto soccorso può avvenire solo se il paziente ha concluso il percorso".

Eppure, non sempre ciò che sulla carta appare chiaro corrisponde alle esperienze vissute dai pazienti. È il caso di Katia, infermiera, che da due anni è seguita dall’ospedale cittadino per una diagnosi di cancro al seno. "Mi è arrivata una lettera per la riscossione per un ticket relativo al controllo periodico oncologico. Sono ferita e indignata – scrive la paziente al Carlino –. L’Azienda sanitaria ha un buco di bilancio di 33 milioni di euro, però premia i dirigenti con 100mila euro e chiede a me, malata di tumore con esenzione, i 34,85 euro della visita. Non posso accettarlo".

In Pronto soccorso la tariffa scatta per chi entra con codici bianchi o verdi: la visita costa 25 euro, indipendentemente dal possesso di un’esenzione. A questo importo possono aggiungersi altre somme se, durante l’accesso, vengono effettuati esami diagnostici o visite specialistiche. Restano invece esclusi dal versamento i titolari di esonero totale o per patologia, così come i pazienti con codici azzurri, arancioni e rossi (tutti di gravità superiore ai bianchi e ai verdi), i minori di 14 anni e chi viene ricoverato dopo il passaggio in Pronto soccorso, così come le vittime di infortunio sul lavoro e altri casi. Per le visite specialistiche, invece, il contributo va pagato prima di eseguire la prestazione, saldando attraverso le riscuotitrici automatiche dell’ospedale o delle strutture sanitarie del territorio, tramite l’app ‘PagoPa’ e il sito www.pagonlinesanita.it.