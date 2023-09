Tieni in forma il tuo cuore. Prevenire gli infarti si può: visite gratuite in centro

Domani torna, dalle 10 alle 18 in piazza Saffi, la terza edizione della campagna ‘Tieni in forma il tuo cuore’ promossa dalla Regione Emilia romagna per informare i cittadini sui rischi delle malattie cardiovascolari.

"I corretti stili di vita fanno la differenza, occorre promuovere una cultura della prevenzione soprattutto a partire dalle scuole – spiega chiaramente Marcello Galvani direttore del servizio di Cardiologia di Forlì –. L’iniziativa vuole trasferire questi temi sul territorio, creando un senso di comunità. Gli effetti benefici di questi interventi li riscontriamo anche nella diminuzione, del 35% degli infarti nel nostro territorio".

Al centro del programma, una giornata di screening e consulenze gratuite per la valutazione del rischio in vere e proprie cliniche mobili. "Cambiare stile di vita può essere molto difficile – spiega Chiara Reali, direttore dell’Igiene e Sanità pubblica di Forlì e Cesena –, per questo sono stati creati dal Sert e dalle Cure primarie percorsi dedicati per sostenere le persone che ne hanno bisogno".

Nei truck in piazza Saffi saranno presenti professionisti della sanità che si dedicheranno a tre diversi tipi di check-up gratuiti: il prelievo di una goccia di sangue per verificare il colesterolo, la rilevazione dei parametri vitali e la valutazione del rischio cardiovascolare. Saranno presenti anche gli infermieri volontari del progetto ‘Viva Forlì’ che dal 2014 si occupano di formare la popolazione sulle manovre di soccorso in caso di arresto cardiaco. "La nostra sanità è performante – precisa il sindaco Gian Luca Zattini –, e ha una lunga tradizione nell’ambito della prevenzione nelle scuole dove è più facile ed efficace prevenire scorretti stili di vita".

Alle ore 10 è prevista la visita dell’assessore regionale alle politiche per la salute, Raffaele Donini. L’accesso alle prestazioni è gratuito, ma su prenotazione al banco esterno dei truck.

Valentina Paiano