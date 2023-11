’Tierra prometida’, la vicenda missionaria di don Francesco Ricci

Il Centro culturale don Francesco Ricci organizza per oggi alle 21, alla chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi, la presentazione del libro "Tierra prometida. Storia di una storia" (edizionidipagina) di Alver Metalli. Il volume, affermano gli organizzatori, racconta "storie dell’America Latina, l’opera missionaria di don Francesco Ricci e la gioia di comunicare il Vangelo". Interverranno tra gli altri monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, per anni missionario in Perù, Paolo Biondi, giornalista e scrittore, e in collegamento da Buenos Aires l’autore Alver Metalli. Porteranno.