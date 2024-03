Tifosi a Roma, vertice sulla sicurezza. Coppa Italia con imponenti controlli

Martedì pomeriggio presso la Questura di Roma si è tenuto un vertice in merito alle misure di sicurezza da prendere in occasione delle finali di Coppa Italia che si svolgeranno sabato e domenica al PalaTiziano, nel quartiere Flaminio della capitale. L’evento coinvolge anche la Pallacanestro 2.015 Forlì e i suoi tifosi. Da quanto trapela, ci saranno lo spiegamento di forze sarà importante onde evitare – sia all’interno, con gli steward, sia all’esterno dell’impianto – scontri fra le tifoserie. Infatti, i risultati sportivi (compresi quelli della coppa di serie B) hanno spedito a Roma, negli stessi giorni e quasi nelle stesse ore, varie tifoserie acerrime rivali tra loro.

Da una parte Forlì e Montecatini sono gemellate (e in ottimi rapporti con i sostenitori di Cantù). Dall’altra – a loro volta i stretti rapporti – i tifosi di Roseto e della Fortitudo Bologna. Nel recente passato, in trasferta a Forlì, 18 abruzzesi vennero colpiti da Daspo (erano armati di pietre). Per quanto riguarda Bologna e Forlì, da anni gli incontri vengono limitati. Gli orari del sabato sono stati decisi nella speranza di non far incrociare, almeno dentro l’impianto, le frange nemiche: alle 14 si affronteranno Montecatini e Roseto, alle 16.15 Forlì e Cantù e alle 20.30 con Trapani-Fortitudo (alle 18.30 Ruvo di Puglia contro Libertas Livorno). I risultati potrebbero riproporre rischi simili la domenica, per esempio se, oltre a Forlì, avanzasse una tra Roseto e Fortitudo.

Inizialmente, erano stati messi in vendita online alcuni biglietti per tutte e quattro le partite del sabato, senza prevedere uno specifico settore: questo poteva creare contatti tra tifosi opposti, ma il difetto è stato poi corretto con il passare dei giorni. La Lega Nazionale Pallacanestro (organizzatrice dell’evento) ha garantito alla Questura che ci sarà una suddivisione dell’impianto con ingressi dedicati ai singoli gruppi di sostenitori. Altri sforzi dovranno essere fatti all’esterno dell’impianto.

Il commissariato di pubblica sicurezza di Villa Glori di Roma ha comunicato un elenco con gli oggetti non ammessi all’interno dell’impianto in fase di filtraggio e di controlli: nessun tipo di borracce, né in metallo o in plastica, aste delle bandiere in legno o metallo (solo plastica leggera), ombrelli grandi (ammessi solo quelli piccoli e richiudibili), bottiglie con tappo e oggetti contundenti di qualsiasi altra natura. Per motivi di acustica del palasport è richiesto che ogni tifoseria limiti al massimo i tamburi: uno solo per tifoseria.