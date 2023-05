Tifosi del Napoli in festa per lo scudetto

E’ stata festa anche a Forlì, giovedì sera, per i tifosi di calcio napoletani alla conquista dello scudetto. Subito dopo la conclusione della partita fra l’Udinese e la squadra partenopea, che con il pareggio 1-1 ha sancito l’assegnazione del titolo ai campani, in tanti (almeno cinquecento persone) hanno invaso piazzale della Vittoria, con tanto di corteo di auto, per celebrare a suon di cori, canti, sventolar di bandiere, fumogeni e fuochi d’artificio lo storico successo calcistico. Anche altrove nel comprensorio i tifosi partenopei sono scesi in piazza, ad esempio a Forlimpopoli.