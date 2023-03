Timo e Casadei, show al Mentore

Maria Pia Timo e Mirko Casadei saranno protagonisti oggi, alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia con lo spettacolo ‘Il ballo’, show comico-musicale scritto da Roberto Pazzi. ‘Il Ballo’ nasce dall’incontro tra la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile, e porta in teatro la storia del liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni, dagli inizi della Romagna rurale di Carlo Brighi all’Italia del dopoguerra di Secondo Casadei. Per i non abbonati ingresso 20 euro, ridotto 18 (prenotazioni: 349.9503847).