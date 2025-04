Timori per il Sangiovese: "Esporto vini in America, c’è grande interesse. Ma pagheremo noi i dazi"

"Il giro d’affari dell’export di vino italiano negli Stati Uniti si aggira intorno a 1,9 miliardi di euro l’anno. Se saranno applicati i dazi del 20%, come ha detto il presidente Trump, tutto il settore italiano ne subirà dastiche conseguenze". A sostenerlo è Enrico Drei Donà, titolare insieme alla madre Giovanna e alla sorella Ida Vittoria dell’omonima azienda vitivinicola sulle colline forlivesi di Massa, vicino a Vecchiazzano, all’interno della Sottozona di Predappio. Si tratta di 27 ettari, 23 dei quali coltivati a vigna: 73% Sangiovese, 13,5% Cabernet Sauvignon e 12,5% Chardonnay Riesling.

Drei Dona, lei esporta i suoi vini in America?

"Da 30 anni. Gli Stati Uniti sono il 15% della nostra produzione, l’equivalente di 20mila bottiglie, in particolare il ‘Magnificat’ Cabernet Sauvignon, il primo vitigno del genere piantato in Romagna: è diventato un’icona della nostra terra negli Usa, insieme al Sangiovese Predappio Doc Pruno".

Quando è volato l’ultima volta Oltreoceano per affari?

"Due mesi fa, in febbraio, incontrando i miei distributori in Virginia, Maryland e Washington. In queste zone i mercati stavano andando bene e si stavano aprendo nuove prospettive, anche per tante cantine della nostra associazione Terre di Predappio: penso a Condé e Chiara Condello, Nicolucci, Pandolfa e Noelia Ricci, Piccolo Brunelli. Precedentemente, sempre con riscontri positivi, ero stato a New York a ottobre 2024, con Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, insieme al Consorzio Vini di Romagna".

In cosa consisteva l’interesse americano per i nostri vini?

"A New York abbiamo partecipato a una masterclass organizzata da Jeff Porter, giornalista esperto di vini e collaboratore della rivista americana Wine Enthusiast. Durante l’evento sono state presentate dieci etichette romagnole a un pubblico selezionato di importatori statunitensi. È stata un’iniziativa straordinaria che ha permesso di far conoscere ulteriormente il Sangiovese negli Usa, attraverso una degustazione mirata. Gli Stati Uniti, in particolare la California e la Florida e fra le città Boston e New York, rappresentano sempre di più un mercato chiave per le nostre esportazioni. Oltre al già citato Sangiovese, anche l’Albana sta riscuotendo grande interesse. Ora però questo rapporto commerciale scricchiola".

Colpa dei dazi voluti da Donald Trump?

"Gli economisti esperti del settore si aspettano circa 300 milioni di danni per il settore del vino italiano".

Chi li pagherà?

"Quelli che sono all’inizio e alla fine della filiera, cioè noi produttori e i consumatori finali, che chiederanno una bottiglia al ristorante o al supermercato".

Che fare?

"Speriamo tutti che l’Europa apra subito una trattativa con gli Usa, in difesa di tutta l’Unione affinché i dazi siano tolti. Ma vedo che l’Europa tentenna".

Lei sarebbe anche per una trattativa diretta Italia-Usa?

"La forza ce l’ha l’Europa, ma anche l’Italia faccia la sua parte".

I produttori, i commercianti e i distributori del mondo del vino che cosa potrebbero fare?

"Come produttori, anche in gruppi e associazioni, siamo troppi e troppo disuniti. Non abbiamo un unico sindacato, che parli a una sola voce. Quindi dobbiamo chiedere con forza alla politica che a trattare con gli Usa sia l’Europa. Questo fine settimana abbiamo una buona occasione per farlo".

Intende il Vinitaly a Verona da domenica a mercoledì?

"Ci saranno vari ministri, fra cui quello dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e del Mady in Italy Alfonso Urso. Dovranno dirci che cosa intendono fare l’Europa e il Governo italiano".