"Tin bota": grafia ‘sbagliata’, messaggio giusto

Certamente, come fa notare lei stesso in fondo alla sua lettera caro Massimo, questo è un aspetto di nessun conto nella vicenda dell’alluvione rispetto alla sua tragicità, ma dopo tante pagine di problemi ci si consenta anche qualche riflessione più leggera come la sua. Una riflessione, peraltro giustissima, che avevamo sfiorato anche noi in precedenza, ma che adesso approfondiamo. Purtroppo in Romagna non ci troviamo d’accordo nemmeno sulla lingua: bastano poche decine di chilometri e cambiano alcune parole e pronunce. D’accordo, il dialetto romagnolo è comunque riconoscibile in tutto il territorio delle ‘sette sorelle’ (Forlì, Cesena, Faenza, Imola, Lugo, Ravenna e Rimini), ma appunto con sfumature diverse. E il "tin" arriva dalla parte più a sud della Romagna. Come dice lei, invece, a Forlì ma anche in gran parte del territorio degli altri comprensori, "tieni duro" si dice "te’ bota" (con accento o apostrofo che si voglia), in alcune zone poi "ten bota"; quindi, "tin bota" per quanto ci riguarda è la versione meno esatta. Se questo incitamento (‘tin’) lo si intende invece al plurale ("tenete duro"), com’è ancor più giusto rivolgendosi ai romagnoli in generale, allora bisognerebbe dire ‘tnì bota’ (che appunto è il modo esatto di dire "tenete duro"). Però in questo caso ha ‘vinto’ tin, ma l’importante è comunque "tenere botta".