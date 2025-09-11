Dalla Perla a Yoox
CronacaTina Alwis dalla sordità all’arte. Energia e natura nei suoi quadri
11 set 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
Tina Alwis dalla sordità all’arte. Energia e natura nei suoi quadri

L’Ente Nazionale Sordi, tramite la sua sezione provinciale di Ravenna, invita a visitare domani una mostra personale dell’artista sorda Tina Alwis (nella foto), ravennate d’adozione, che esporrà le sue opere a Forlì presso il salone della Parafarmacia in piazza Falcone e Borsellino. La mostra è curata dal Centro Educativo ComunicLab di Forlì e proprio in occasione domani del suo Open day si potrà visitarla dalle 17 alle 20.

Tina Alwis è sorda profonda e con le mani è abituata a comunicare in Lis, letteralmente di-segnando parole nell’aria che posa colorate su tela. "Nei suoi suggestivi quadri – spiegano gli organizzatori – sono chiare le radici della sua terra natale, lo Sri Lanka, con abbondanza di pattern dai colori brillanti e geometrie che evocano i mosaici di Ravenna, città nella quale si è sposata e attualmente vive. Con alcune esposizioni alle spalle, Tina riesce a raccontare della sacralità della natura e dell’energia femminile, attraverso un’introspezione che va ben oltre ogni ’sentire’".

L’Ente Nazionale Sordi e l’Associazione ComunicLab di Forlì si occupano di promozione sociale e insieme operano per la diffusione di una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità comunicativa (info tel. 338.2295138).

