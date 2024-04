’Tir degli orrori’ al Brennero. Mobilitazione degli agricoltori: "Ora basta al cibo straniero"

Una grande mobilitazione, quella che ha coinvolto una delegazione di Coldiretti al Brennero, dove, con il supporto delle forze dell’ordine, gli agricoltori (tra i quali anche dei forlivesi) hanno fermato i tir carichi di prodotti alimentari provenienti dall’estero. Nel corso delle perquisizioni sono state individuate cosce di maiale danesi dirette a Modena che rischiano di diventare prosciutti italiani, uva indiana spedita a Novara, frutta sudafricana proveniente dalla Moldavia con direzione Sicilia, preparati industriali a base di uova fatti in Polonia e attesi a Verona, ed anche un tir carico di grano senza tracciabilità. La mobilitazione è nata per dire stop all’invasione di cibo straniero venduto come nazionale e si è accompagnata con l’avvio di una raccolta di firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare che porti a estendere l’indicazione dell’origine in etichetta su tutti i prodotti in commercio nell’Unione Europea.

Al presidio che andrà avanti due giorni prendono parte anche oltre 2.000 agricoltori dall’Emilia-Romagna, presente una numerosa delegazione dalla Federazione di Coldiretti Forlì-Cesena guidata dal presidente Massimiliano Bernabini e dal Direttore Alessandro Corsini. "L’Italia – spiega Coldiretti – è autosufficiente per il suo fabbisogno nazionale. Ma tra i prodotti scoperti nel corso dei controlli ci sono anche 25mila chili di latte austriaco diretti a Brescia, 23mila chili di pere dal Belgio dirette a Taranto, cipolle dell’est Europa spedite a Parma, formaggi con nome italiano fatti nel Nord Europa, tulipani olandesi in viaggio per Verona, 21mila di chili di patate nordiche spedite a Crotone, prodotti da forno, carne di maiale e molto altro". Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri per la presenza di residui di pesticidi che qui sono vietati, micotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, diossine o additivi e coloranti, in aumento del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno. E in quasi 6 casi su 10 si tratta di prodotti provenienti da paesi Extra Ue. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Rasff al 1° aprile 2024 diffusa in occasione della mobilitazione al Brennero. Frutta e verdura sono al primo posto per numero di segnalazioni, pari al 30% del totale, mentre al secondo posto tra i prodotti più pericolosi c’è il pesce, con 107 segnalazioni e al terzo ci sono le carni.